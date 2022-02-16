玩完了！台灣中州科大爆血汗學工 教育部重懲祭停招處分

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）中州科大日前被爆招生烏干達學生來台，卻未按照計畫讓學生上英文課，甚至涉及仲介黑工、超時工作爭議，教育部因此決議該校111學年起停止全部招生，校方表示屆時會依規提出申覆。

烏干達學生受彰化中州科大招收，卻被爆遭校方剝削，不但沒有依照原定計畫讓他們上英語授課課程以及頒發獎學金，更「假實習真苦勞」，讓烏干達學生去便當店、電子、CNC車床廠或是貨運公司做打包工作。

烏干達學生在立委范雲的協助下於今年1月中召開記者會，踢爆中州科大惡行，檢方因此至該校搜索，並在日前的私校諮詢會上建議教育部，於111學年度起將中州科大停止招生。

根據TVBS，有烏干達學生在記者會上表示「在台灣的這2年，我一天要工作10小時，甚至連續三天沒睡覺，吃一餐40元的排骨飯整整一週，還要上那些我根本不理解的課程。」學生指出，還有人在隱性眼鏡工廠，晚上7點工作到隔天早上7點，導致多次過勞昏倒。

中州科大一度反駁此指控，不過據指出，教育部將向學校下達行政處分，按照目前進度約會在3月初發函。後續校方須提報停招計畫，確保現有學生的學習權益。

中州校方16日表示，若收到公文將依規定向教育部進行申覆，目前學校校務、教學如常運作，在校學生受教權益都不受影響。