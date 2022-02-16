【新北市櫻花盛開囉】10處近郊賞櫻景點報你知！228連假踩點別錯過

新北市林口竹林山觀音寺櫻花綻放，正是賞櫻的好時機。（圖/新北市景觀處提供） 新北市林口竹林山觀音寺櫻花綻放，正是賞櫻的好時機。（圖/新北市景觀處提供）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）現正值櫻花花期，新北市近郊地帶都可看見櫻花綻放，預估櫻花季將於3月結束，到底有哪些地點可以一賞花芬芳，新北景觀處一次整理報你知！

根據新北市政府以及臉書粉專賞花快報，新北市各地櫻花已盛開，有些地方目前開花3成左右，有些則已5至6成，預估花期都落在2月底至3月中，是民眾228假期春遊賞櫻好去處。

石碇二格公園

(圖/Facebook粉絲專頁賞花快報)

烏來勇士廣場

(圖/新北市綠美化環境景觀處)

淡水滬尾櫻花大道

(圖/Facebook粉絲專頁賞花快報)

汐止康誥坑溪賞櫻道

(圖/Facebook粉絲專頁賞花快報)

三芝青山路

(圖/新北市綠美化環境景觀處)

金山櫻花公園

(圖/新北市政府)

鶯歌永吉公園

(圖/新北市綠美化環境景觀處)

土城太極嶺

(圖/新北市土城區公所)

林口竹林山寺

(圖/新北市綠美化環境景觀處)

新店陽光運動園區

(圖/新北市水利局)

根據新北市政府景觀處處長林俊德，目前烏來勇士廣場及淡水滬尾櫻花大道、三芝青山路、金山櫻花公園，還有鶯歌永吉公園、林口竹林山寺的櫻花陸續綻放，櫻花約開花3成。

此外，淡水天元宮及三芝三生步道等地吉野櫻預計3月中綻放，花期至3月底止。至於新店陽光運動園區（陽光公園入口至溪洲公園）種有來自日本伊豆半島河津町的河津櫻花，目前開花5至6成。