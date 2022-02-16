台南逛街新選擇！首間南台灣三井OUTLET準備開幕 獨家品牌、餐廳一次看

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）現在到台南不只逛古蹟，還能血拼大買特買！高鐵台南站旁新開幕的三井OUTLET今（16日）開始試營運8天，預計在25日開幕，商場佔地1.9萬坪，共有190間店可以逛。

日商三井不動產集團打造了南台灣首間MITSUI OUTLET PARK，緊鄰著高鐵台南站、台鐵沙崙站，距離台南市中心約16公里、高雄市中心約41公里。

開幕後台南三井OUTLET將成為台南最大的OUTLET商城，當中可見從未進駐台南的品牌Abercrombie & Fitch、abercrombie kids、HOLLISTER、GILLY HICKS、REPLAY，以及日系品牌BEAMS、UNITED ARROWS、URBAN RESERCH等。

此外，媒體指出台南三井OUTLET的美食廣場極具特色，不但有台南在地老店阿霞飯店以新型態進駐，還有嘉義林聰明沙鍋魚頭、台南當地港式茶點「聚豐樓」等。日式料理部分，可見日本前十大迴轉壽司「合点壽司 がってん寿司」、獲得新加坡米其林推薦的鰻魚專賣店「三河中川屋」，和著名的「金子半之助」、「宮武讚歧烏龍」等。

在外觀上，台南三井OUTLET採用台南古都元素，有大大的紅磚色木板牆面，可以感受到濃濃的在地古都風情。

根據粉絲專頁台南式，試營運期間並非所有品牌都有開，像是精品類及大型運動用品品牌有部分還在準備中，一二樓主題餐廳的部分則也有部分尚未開幕，美食街則大致上所有品牌皆已開幕，不過平日大概已坐九成滿，因此民眾在這幾天要做好部份品牌撲空，或是美食街座位額滿的心理準備。

交通部分，由於汽機車停車位置有限，尤其是機車，因此台南式粉專中，強烈建議民眾使用大眾運輸來訪，像是台鐵沙崙線以及高鐵免費接駁車，出站後走路不用五分鐘即可抵達。

考量到新冠肺炎疫情，商場內也有公告規定嚴禁邊走邊吃，餐飲區設置透明隔板，降低病毒傳播風險。