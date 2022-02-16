北海岸稀有海鮮「珠螺」 漁人美食好滋味

北海岸沿線海邊，在海水退潮時，常可看到許多漁民及婦女，戴著斗笠，穿著雨鞋，在潮間帶之岩礁邊、石礫間撿拾螺貝類，這是老天對討海人的厚待！北海岸有多種可食螺貝類，如珠螺、草蓆鐘螺(在地人俗稱烏螺)、黑鐘螺(青音)、紅頭螺、蜑螺及笠螺(海鋼盔)等，其中又以珠螺堪稱海中上珍，最為美味！珠螺身小，殼厚堅實不易破裂，它的螺口處覆蓋一片半圓型像珍珠似的蓋片，「珠螺」之名便是因它而取的。它的料理方法很簡單，原味、鹽漬、燒烤、或辣炒皆美味無比，因它的肉質結實，口感之佳，吃過一次就能使人上癮。因此在地沿海居民，也都會趁退潮時刻來撿拾，捕獲量大時還可以拿去販賣賺取外快，也是北海岸地區一項特色。

據在地撿拾珠螺有10多年經驗在地居民宋淑鳳表示，珠螺全年都可撿拾，是棲息在潮間帶以海藻或底藻為食物的小型螺類，每年春天至清明期間是盛產期。在退潮的傍晚或清晨，常可見到許多漁民帶著竹簍穿著雨鞋，在潮間帶來回穿梭採集，清洗分類後，再銷售至市場或餐廳，每臺斤收購價視珠螺大小在200至350元之間，長久以來也為漁民帶來不少業外收入，希望未來這種傳統漁法的經驗能分享及傳承下去。剛採拾來的新鮮珠螺僅需用海水吐沙，煮熟並用針將螺肉挑出後，品嘗原味或以醬油蒜頭辣椒簡單醃漬均相當鮮美，或可以燒烤或三杯方式料理，是北海岸濱海地區極具特色的美味小鮮。

新北市漁業處表示，新北市魚產富饒，除了萬里蟹、貢寮鮑等各式海產，更有許多在地的特色美味，都值得大家一再回味，細細品嚐。