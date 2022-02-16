台南大員皇冠假日酒店 漫遊台南2天GO　連住2晚每人加價188元起 送2客自助晚餐

過了元宵節象徵春天的到來，在這乍暖還寒的初春時節，台南各角落的各式花海也慢慢綻放，春天漫遊台南、睡到自然醒，再幸福不過的事。台南大員皇冠假日酒店推出「二泊一食 漫遊台南」住房專案，2022年2月17日至3月31日止，連住2晚不含早餐，每人加價188元起，即刻享有入住第1晚的元素自助式晚餐2客，凡2月早鳥入住加碼送「福壽虎福袋」1組，為您虎年帶來好運氣。拜訪春天，台南賞花之旅即刻啟程吧！

愛在台南，春天就是要來台南旅遊。台南氣候宜人，加上臺南市政府處處營造美不勝收的花燈或花海，包括月津港燈節、空山祭光節，以及永華市政中心西拉雅廣場上3萬朵白玫瑰的浪漫花海，都是幫助情侶們、夫妻們感情加溫的好去處。春天旅遊就是要慢慢玩，不要被緊湊的行程破壞了旅遊的好心情，所以更要睡好、睡飽再出發，好好享受飯店的舒適客房。台南大員皇冠假日酒店首次推出「二泊一食･漫遊台南」住房專案，2022年2月17日至3月31日止，限平日(週一至週五)入住，高級房每房晚只要4,688元起，此專案需連住2晚雙人房，不含早餐，即可享有入住第1晚的元素自助式晚餐2客(原價1,978元)。每日限量15組，需提前1日預訂，恕不與其他優惠合併使用，需另加10%服務費與5%營業稅。凡2月25日前此專案入住者，再加碼早鳥賀禮「福壽虎福袋」1組，為您虎年帶來好運氣，數量有限送完為止。

來到臺南，千萬別錯過在地小吃，牛肉湯的清甜、碗粿的鹹香、虱目魚的鮮嫩、蚵仔煎的肥美、蝦餅的涮嘴等，值得您跟著台灣飲食文化的起源，來一趟美食驚艷之旅。台南大員皇冠假日酒店另推出「來去台南住2晚」不含早餐住房專案，即日起至2022年3月27日止(退房日3月31日)，預訂豪華房以上之房型連住2晚，即可享有標準費率89折優惠，優悅會會員再享92折，需3天前預訂，且另加10%服務費與5%營業稅。此專案不適用於2月26日與2月27日。春天旅遊，漫遊台南，美景與美食，讓人心情也跟著雀躍欣喜起來，即刻安排美好的台南假期。訂房專線:06-3911858。