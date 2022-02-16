教育局帶頭創新! 新北12件獲親子天下創新100全國最多

新北教育團隊參加親子天下110年教育創新100甄選，自全國近370組參賽隊伍激烈競爭中通過初複審考驗總計12件獲選，數量為全國最多，今(16)日於市政會議進行獻獎。全市學校團隊共11件脫穎而出，而新北市教育局更首度也是唯一以地方政府推動創客教育的縣市單位獲獎，肯定新北創客教育卓越的推動成效。

本屆創新教育100主題為「跨域連結，探索新學習」，以連結多樣化團隊形塑臺灣教育生態圈新風貌。新北市教育局統籌創客教育，每年規劃各類師生展能舞台，更成立新北創客社群，是唯一以整合跨學制、跨領域、跨學習之創客教育的縣市教育局入選。

擔任新北創客社群幕後推手的承辦人，是患有聽覺障礙的的倪嘉伶科員，她以熱情聚集一群創新又強大教師團隊共創佳績。例如與得獎的金山高中創客團隊用創新思考設計出跨域課程，將資源送到新北偏鄉國中小，讓孩子動手體驗創客進行課程，認識各式各樣的數位加工、手工機具，至今已巡迴達67場次，造福近2,400名以上偏鄉師生。

同樣獲獎的中港國小由藝文、自然、資訊的熱血教師組成團隊，將創客課程融入正式課程，經常帶領社團學生參加創客競賽獲獎，近期更結合自然課程的海廢議題，以及教孩子認識名畫的藝術課程，引導孩子擔任世界名畫代言人以自身故事傳遞海洋知識，其中令人印象深刻的是梵谷一幅包紮耳朵的自畫像作品，成為環保吸管代言人。

三重高中團隊設計跨越語言與文化的課程，引導學生強化自我認同與開展國際視野，讓班級同學分組訪問地方耆老，探究在地文化和人權價值。當老師們看到孩子從教室裡的客人變成行動的主人，紛紛提出自己倡議，那種眼睛閃亮亮展現自信樣子，實在令人感動。

林口高中團隊以玩具及教具設計結合STEAM主題，搭配科學研究方法教學及專業外文訓練設計，將創意設計融入科技及文化跨域課程，增進孩子國際視野及英文表達能力。而獲獎者鼻頭國小李延昌校長表示，貢寮區學校策略聯盟以共好初衷整合學習資源及活化學習場域，推動教師共備保障課堂教學品質，更舉辦小鐵人及合歡山課程，透過跨校學習增加孩子的學習成效。

張明文局長表示，新北教育的信念是以成就每個孩子為目標，提供優質學習環境，充分讓孩子適性發展，給予老師最大支持推動創新教學。教育局以適性教學作為核心價值，用高品質教育環境讓孩子安心在地就學，透過老師創新教學引導培養孩子競爭力，讓學生擁有多元技能及厚實專業，更具國際競爭力。