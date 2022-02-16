擁29張證照技職達人: 新北高工連3屆畢業生獲教育部技職傑出獎

正攻讀碩士班的證照達人姚婉茹, 已考取29張國內及國際證照 (圖/新北市政府教育局) 正攻讀碩士班的證照達人姚婉茹, 已考取29張國內及國際證照 (圖/新北市政府教育局)

新北高工校友姚婉茹榮獲教育部第十七屆技職之光-技職傑出獎表揚，於今(16)日在市政會議進行獻獎，市長侯友宜表示肯定。她就讀新北市中正國中技藝班、新北高工、致理科技大學與臺師大工業教育系研究所期間，共考取29張技能相關證照，是新北高工校史第3位獲得此殊榮學生，該校校友連三屆獲獎，展現新北技職教育豐厚成果屢獲全國及業界肯定。

教育部頒發第十七屆技職之光共頒發23名技職傑出獎，姚婉茹榮獲的是證照達人(技專校院組)，展現新北在地人才培育卓越成果。在中正國中就讀時參加新北高工辦理國中技藝班，已展現對資訊科技高度興趣。在老師鼓勵及培訓下，報名參加新北市國中技藝競賽產品行銷實務主題競賽獲得第4名佳績，隨後考取生平第1張電腦軟體應用丙級證照，再以技藝技能優良學生甄審入學管道，以第一志願錄取新北高工資訊科。

在新北高工進入資訊科後，她把握每一堂技能實作練習機會，逐項順利地通過學校規劃要求考取的2張乙級證照3張丙級證照。秉持不輕言放棄的堅持，讓她接下來陸續通過全國及國際級等多張證照，包括中華民國技術士證5張、法國AFNOR資訊安全及資訊管理稽核員證書2張、Microsoft Technology Associate (MTA)認證3張、Google認證7張及其他技能證照12張共29張，榮獲本次技職傑出獎實至名歸。

姚婉茹表示，「努力不一定有成果，但不努力一定沒成果。」這些美好果實的背後，感謝師長一直支持著，在課餘及假日提供練習材料並騰出時間來指導，這次得獎實在是老師們的功勞。其中最要感謝的是新北高工陳錫齡老師，從國三直到現在唸研究所，不間斷地的提攜與指導。

她的國中導師林虹均回憶著說，婉茹在學科方面表現雖不突出但熱心班務、凡事盡心負責並積極參與。因為對資訊科技有興趣，國三時主動爭取加入技藝班獲得選手資格後更全力以赴參賽，如今見她掌握未來，在穩健踏實中成長，替她感到開心與榮譽。

新北高工校長林清南表示，姚同學是「一日技職，終身技職」的具體展現，從國中階段起到如今考取師大研究所，得知她的夢想是能擔任老師對技職教育回饋一份心力，甚至能回到母校傳承經驗給學弟妹，令人感動與欣慰。期待如此務實致用的理念能夠再傳承，造福更多技職學子。

教育局長張明文表示，生涯探索及適性揚才是教育過程中最重要關鍵，透過家長與老師的幫助，孩子能多元試探並瞭解自己性向、興趣和能力，找到適合的生涯進路。希望在新北市技職教育推動下，透過師長引導與努力，讓每位新北學子都能選所愛，好好讀，有前途。