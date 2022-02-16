泰籍移工爆A肝群聚　北中南共18例　疑與生食習慣有關

短短2個月半月內，我國急性病毒性A型肝炎本土病例高達28例，其中有18例為泰籍移工群聚。(示意圖/pixabay) 短短2個月半月內，我國急性病毒性A型肝炎本土病例高達28例，其中有18例為泰籍移工群聚。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）短短2個月半月內，我國急性病毒性A型肝炎本土病例高達28例，比去年同期11例顯著增加，值得注意的是，不同以往的零星個案，今年有18例為泰籍移工群聚，北中南都有，又以桃園為多，經疫情調查發現，多數病例具有生食習慣，例如攝食可能受汙染的肉類(牛肉或豬肉)等。

依據疾管署監測資料顯示，截至今(2022)年2月15日，共有18位泰籍移工染急性病毒性A型肝炎，分別為桃園市10例、台中市3例、台南市2例及新北市、彰化縣與南投縣各1例。

疾管署說明，經疫調後，各縣市的移工無相關聯，有些公司有數名移工染疫，但都沒有共食情況，不過個案大多有食用生菜、生肉習慣，且會到一些特定商店購買泰國家鄉食品，不排除食物遭污染，已請食藥署協助送驗，以釐清案情。

疾管署說明，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，手部接觸到帶病毒者的糞便後，如未澈底清潔雙手，再接觸食物或口部也可能造成間接感染。A型肝炎潛伏期約15至50天，平均為28至30天，感染後可能會出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，數天之後發生黃疸，大多數病例會自然痊癒，並終身具有免疫力。

疾管署呼籲，民眾務必落實正確洗手及注意飲食衛生，處理食材時應將生熟食分開處理，避免生食生飲或食用未完全煮熟的餐點，聚餐共食時應使用公筷母匙，並建議無A型肝炎保護性抗體者(A型肝炎IgG抗體檢驗陰性)，可前往醫療院所自費接種2劑A型肝炎疫苗，以降低感染風險。