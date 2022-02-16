台灣民眾黨桃園市長參選人將辦初選: 謝立功PK賴香伶　擬3月6日投票

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣民眾黨日前開放海選2022桃園市長，由於秘書長謝立功、立委賴香伶協調不成，中央委員會今(16日) 決議舉辦黨內初選，預計3月6、7日先黨員投票，並擇日舉辦全民調，最快3月中旬將決定人選。

民眾黨今中午召開中央委員會議，並由黨發言人張清俊及中央委員林富男舉行會後轉述記者會。

張清俊表示，選戰小組在會中報告，今上午協調桃園市長海選人選，分別是謝立功和賴香伶，2人都說明他們對桃園市未來發展願景的想法，同時也都展現強烈企圖心。

張清俊轉述，協調過程中，謝立功與賴香伶都表達當仁不讓堅決態度，最後決議要以初選民調決定勝出，初選分為30%黨員投票、70%全民調，黨員投票日期預定為3月6日、7日，而民調日期、施作方式仍待協調。

擔任協調會召集人的林富男表示，今上午是桃園市長擬參選人首次協調，原本報名者共9人，後來面試共4人評比，並由謝立功和賴香伶勝出，參與協調過程。

林富男表示，由於無法動搖2人參選決心，2人也詳細規劃桃園發展、願景，因此進行初選程序。

林富男表示，初選程序第一階段活動，是在18日舉行「競選桃園市長選舉公報記者會」，預計邀請已提名的桃園市議員參選人及謝立功、賴香伶一起參加，屆時將把公報內容放在民眾黨官網，蒐集地方黨員意見。

此外，張清俊也轉述，中央委員會決議，黨員若在入黨後發生酒駕行為，一經舉發則隨即開除黨籍，建議中評會依此決議，修改民眾黨的紀律評議裁決條例。

中央社引述張清俊表示，民眾黨日前提名人因有酒駕紀錄，導致社會觀感不佳，為補強原訂提名辦法之不足，以符合黨性，主席柯文哲裁示，應進一步修正「2022年地方公職人員選舉提名辦法」，責成秘書處於近期提出修正方案。