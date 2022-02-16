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極圈均溫上升、開花植物迅速擴張 「綠色南極」成生態系隱憂

由於原本結冰的區域解凍，南極兩種原生開花植物, 生長範圍正加速擴大。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2022/02/16 16:36
原生開花植物「南極漆姑草」  (圖/<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Colobanthus_quitensis#/media/File:Antarctic_Pearlwort.jpg" target="_blank">維基百科</a>; by <a href="https://www.flickr.com/people/59222181@N03" rel="nofollow">Liam Quinn</a> - <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Flickr" title="Flickr">Flickr</a>: <a href="https://www.flickr.com/photos/59222181@N03/5817130236" rel="nofollow">Antarctic Pearlwort</a>)  

原生開花植物「南極漆姑草」  (圖/維基百科; by Liam Quinn - FlickrAntarctic Pearlwort)  

(台灣英文新聞/李昱德　綜合外電報導）隨著全球均溫逐漸上升，長年處於低溫狀態的極圈生態系受到的影響最大，科學家觀察發現，數種原生於南極的開花植物正迅速擴大其生長範圍，並逐漸對生態造成衝擊。

這份發佈在《當代生物學》 (Current Biology)期刊的研究顯示，南極夏季年均溫的上升幅度，從每年攝氏0.02度飆至攝氏0.27度，雖然從數字上看來並不大，已足以讓脆弱的極圈生態系產生重大變化，再加上海狗的族群數量因為食物變少而銳減，植物迎來了前所未見的生長季。

科學研究團隊自1960年代開始在南奧克尼群島 (South Orkney Islands)中的西格尼島（Signy Island）研究兩種原生開花植物「南極漆姑草」（Antarctic pearlwort）與「南極發草」（Antarctic hairgrass）的分布及生長狀況，結果發現，受益於原本結冰區域的解凍，植物生長範圍正在加速擴大。

這兩種開花植物為了適應南極的環境，本來就會抓緊南極短暫的溫暖夏季生長，甚至可以在攝氏零下的冰天雪地中進行光合作用，氣溫的上升讓生長季變得更長，「南極發草」向外擴展分布範圍的速度在2009年至2018年間比1960年至2009年間快了5倍，而「南極漆姑草」則快了將近10倍。

團隊首席研究員、義大利英蘇布里亞大學的Nicoletta Cannone教授指出，這些植物的生長範圍擴大，將改變土壤酸鹼值、細菌與蕈類組成，以及腐植質形成的速度，永凍層的逐步消融將加速這個流程，可以想見未來會出現更多南極生態系將發生重大轉變的證據。

另一方面，雖然現在得以快速生長，由於這兩種開花植物並不是特別強勢的植物，在氣溫變化導致外來物種入侵時，很容易喪失競爭力，一般用於高爾夫球場的「早熟禾」（Poa annua）在2018年就一度「殖民」該島，成為強勢物種，並壓縮原生植物的生存空間。

Cannone教授警告，植被組成的改變將觸發骨牌效應，衝擊整個脆弱的南極生態系統。
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極圈

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更新時間 : 2022-02-16 17:26 GMT+08:00

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