【2/16台灣本土+14　境外+53】不明感染源、新店設計師群聚+4　另有多例與高雄港、砂石場和煉油廠相關

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增67例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及53例境外移入(16例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，其中7例為隔離期陰轉陽，對社區風險相對小，另7例感染源調查中，個案居住地以高雄和新北市為多。

指揮官陳時中說明，本土個案中4人與新店設計師案有關、1人為桃園機場航警的孫女、2例為宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店衍生的高雄諾貝爾幼兒園案相關、1例與高雄鳳山母子案相關、1例與高雄港相關、2例高雄港砂石場相關，另有3例與新一起中油高雄大林廠煉油案相關。





指揮中心說明，今日新增境外移入個案為27例男性、26例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(10例)、英國(6例)、印尼及日本(各3例)、義大利、法國及印度(各2例)、中國、孟加拉、愛爾蘭、加拿大、馬拉威、德國、模里西斯、西班牙、越南、荷蘭、柬埔寨(各1例)移入；另14例調查中。入境日介於今(2022)年1月6日至2月15日。



指揮中心統計，截至目前國內累計19,732例確診，分別為4,336例境外移入，15,342例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案19601本土個案改判陰性)，累計131例移除為空號。

2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。