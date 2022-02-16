LINE上瘋傳4張不雅照　民進黨立委高嘉瑜澄清:非本人、已報案

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 近日有人在LINE上瘋傳一組共4張的不雅照，並影射主角就是民進黨立委高嘉瑜，引發外界關注。高嘉瑜今天(16日) 說，她不是照片當事人，已向警方報案提告，呼籲民眾勿轉傳。

有媒體報導，在LINE群組瘋傳的這4張不雅照，女主角正面雖然未曝光，但轉傳者留言「猜猜這是誰，110年社會新聞的頭版」，並影射照片主角就是高嘉瑜。

高嘉瑜辦公室今天在媒體群組說明，照片中的女主角不是高嘉瑜，並附上刑事警察局偵查第4大隊的受理案件證明單，向警方提出妨害風化及妨害名譽告訴，而報案時間為15日下午。

高嘉瑜透過影片表示，最近有民眾投訴，在某些群組中，有人散布不雅照片，並影射主角是她；這些照片確實乍看下，神韻與髮型有些相似地方，很容易讓人信以為真，但如果仔細看，照片中的女生有染頭髮，但她10幾年沒染頭髮。

中央社引述高嘉瑜說，照片中的女生也有戴手鍊，但是戴左手，她則是戴右手，而且款式也不同，甚至照片中的女生有假睫毛，但她沒有。

高嘉瑜說，這樣的轉傳，對她以及對這位女生造成二次傷害，因此昨天下午已赴刑事局提告，提醒大家千萬不要轉傳這些照片，這已經有觸法之嫌，也對當事人造成二次傷害。