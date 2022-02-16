不想去醫院打新冠疫苗？台北市增設北門捷運站中型接種站　每天開放不同廠牌供選擇

第23期COVID-19公費疫苗預約平臺於今（16）日開放預約，台北市也新增北門捷運站中型接種站。(示意圖/pixabay) 第23期COVID-19公費疫苗預約平臺於今（16）日開放預約，台北市也新增北門捷運站中型接種站。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）第23期COVID-19公費疫苗預約平臺於今（16）日開放預約，台北市衛生所宣布，23期起新增北門捷運站中型接種站，為滿足民眾不同廠牌的接種需求，每天開放的疫苗也不同，提醒符合資格民眾（滿18歲已接種2劑COVID-19疫苗且滿12週）於預約時間內，儘速完成預約登記。

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北市衛生局表示，台北市於第23期預約平台提供追加劑29萬6772個預約名額，預約時間自2月16日上午10時至18日中午12時，接種日期為21日至27日，分別提供BNT疫苗7萬9,540人次、莫德納疫苗20萬3,238人次及高端疫苗1萬3,994人次接種。

而自第23期起新增北門捷運站中型接種站（B1層南側），自2月21起提供新冠疫苗接種服務，為滿足不同廠牌COVID-19疫苗接種需求之民眾，21至22日提供BNT疫苗、23日提供高端疫苗、24至25日則提供莫德納疫苗接種服務。

至於京站接種站預定於2月18日結束接種服務，該接種站自111年1月20日起提供接種服務，截至2月15日共計服務3,295人次，完成階段性任務。

衛生局提醒，接種COVID-19疫苗時，請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」(黃卡)及「健保卡」，依預約時間前往接種。

衛生局亦呼籲，尚未完成第1劑及第2劑疫苗接種之民眾，請儘速至北市指定COVID-19疫苗預約醫院門診預約接種，2月28日前完成接種，還可獲得商品禮券200元，相關疫苗接種訊息可撥打北市防疫專線(02)2375-3782或1999市民熱線詢問，醫院訊息可至台北市政府衛生局官網/新冠肺炎疫苗專區/重要訊息查詢。