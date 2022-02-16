俄烏衝突緩解•台指期今結算　台股16日盤中大漲271點•重返18200收復均線

圖為美國紐約證交所15日交易情形 (美聯社) 圖為美國紐約證交所15日交易情形 (美聯社)

更新時間: 2022-02-16 12:07

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）俄羅斯入侵烏克蘭疑慮緩和，帶動美股四大指數勁揚，也激勵台股今天（16日）開盤跳空上漲超過百點，早盤最高來到18223.59點，大漲271.78點。

台股早盤不僅重返萬八大關，也站上18100點整數關卡，重返18200點之上，收復10日線17998點、5日線18158點和月線18146點。

晶圓代工龍頭台積電今起至4月15日，自集中交易市場買回1387張庫藏股，買回區間價格每股444元至960元，台積電今天早盤最高來到645元，漲12元，漲幅1.89%，市值大增新台幣3111億元，來到16.72兆元。

主要電子權值股聯發科、聯電、日月光投控、鴻海勁揚，貨櫃三雄陽明、長榮、萬海走堅，航空股華航、長榮航堅挺。

中央社引述本土證券法人指出，俄烏衝突局勢緩解，台指期今天結算，台股季線壓力可望趨緩，台股若守穩季線並站上月線，反彈行情可望持續，不過仍須留意俄羅斯與烏克蘭地緣政治局勢後續進展，此外美國聯準會（Fed）是否提前擴大升息以及縮減資產負債表規模，也是持續關注焦點。

此外兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股今天反彈主要是反應美股四大指數勁揚和俄烏緊張局勢趨緩因素，不過大盤反彈幅度，距離俄烏日前局勢緊張牽動台股明顯回測前的波段高點18130點，還有一段距離。

黃國偉指出，台股短線應該還有反彈空間，關鍵要站穩月線，因為月線是短期大盤多空分水嶺，不過月線仍有往下的跡象，台股短線不排除仍有回檔壓力。

展望台股後市，黃國偉分析，俄烏局勢不是影響國際股市的長期因素，且烏克蘭短期內無法加入北約，在歐盟和俄羅斯之間形成緩衝地區，有助俄烏局勢趨緩；影響國際股市的關鍵因素仍在於美國聯準會（Fed）升息和縮減資產負債表的規模大小與時程快慢。

黃國偉預期，到3月15日至16日美聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）公布利率決策會議記錄結果前，台股不易有明顯漲勢，最好狀況是盤堅整理格局，但不排除再次回測前波低點。