亞太第三國　莫德納宣佈來台設立子公司！負責供貨、支援台灣mRNA疫苗及治療藥物需求

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）莫德納公司今（16）日宣布來台灣設立子公司計畫並發布聲明稿，執行長 Stéphane Bancel表示，很高興宣佈將在台灣設立子公司，期待後續有更多的合作機會，能為台灣民眾提供更多mRNA 技術的健康照護方案。」另一方面，莫德納也同步計畫在香港、新加玻、馬來西亞設立據點。
開創信使核糖核酸 (mRNA) 治療及疫苗研究的生物科技公司莫德納在全球新冠疫情中扮演關鍵防疫角色，目前於亞太地區已擁有日本、南韓及澳洲辦公室，而在台灣設立子公司的決定，顯示對台灣生技產業潛力的肯定，更反映出莫德納與主管機關良好的合作關係。除了不斷拓展mRNA 治療藥物以造福台灣及更廣泛地區，莫德納更積極招募團隊以強化的當地據點。
莫德納擴展中的產品線包括 40 個開發中計畫，其中 25 個正在進行臨床試驗。此外亦持續更新 COVID-19 策略，以因應 Omicron 等各種令人憂慮的變異病毒株，同時也為多種疾病和病症開發全新疫苗和治療藥物。
莫德納正在研發mRNA相關藥物，以針對感染性疾病、免疫腫瘤學、罕見及超罕見疾病與自體免疫疾病提供預防和治療，並滿足目前尚未達到的需求。
此外，莫德納在聲明中也提及2022年之後的重心將依循四項策略基礎：
- 開發全呼吸道年度追加疫苗，並持續進行客製化。單劑全呼吸道年度追加疫苗，針對COVID-19、流感病毒及呼吸道融合病毒等多種病毒，可以提供客戶順從性與便利性 (注射一劑 vs. 注射三劑)，同時降低疫苗接種的成本，對健康照護系統具有效益。
- 開發最高效疫苗，對抗有潛伏期但至今無核准疫苗的病毒。有潛伏期的病毒在個體感染後會進入休眠，雖然病毒不會增生，但仍具有活化及致病能力。另外，新的研究證據顯示，感染具潛伏期的病毒可能帶來未知的負面影響。針對具潛伏期的病毒，莫德納已開發數項合適的臨床試驗，包括人類疱疹病毒第四型 (第一期)、人類免疫缺陷病毒 (第一期) 及巨細胞病毒 (第三期)。
- 開發以 mRNA 編碼蛋白質為基礎的治療，領域橫跨腫瘤、心血管、自體免疫疾病及罕見遺傳疾病。
- 開發以 mRNA 編碼基因編輯酵素為基礎的治療。