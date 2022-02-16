亞太第三國　莫德納宣佈來台設立子公司！負責供貨、支援台灣mRNA疫苗及治療藥物需求

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）莫德納公司今（16）日宣布來台灣設立子公司計畫並發布聲明稿，執行長 Stéphane Bancel表示，很高興宣佈將在台灣設立子公司，期待後續有更多的合作機會，能為台灣民眾提供更多mRNA 技術的健康照護方案。」另一方面，莫德納也同步計畫在香港、新加玻、馬來西亞設立據點。

開創信使核糖核酸 (mRNA) 治療及疫苗研究的生物科技公司莫德納在全球新冠疫情中扮演關鍵防疫角色，目前於亞太地區已擁有日本、南韓及澳洲辦公室，而在台灣設立子公司的決定，顯示對台灣生技產業潛力的肯定，更反映出莫德納與主管機關良好的合作關係。除了不斷拓展mRNA 治療藥物以造福台灣及更廣泛地區，莫德納更積極招募團隊以強化的當地據點。

莫德納擴展中的產品線包括 40 個開發中計畫，其中 25 個正在進行臨床試驗。此外亦持續更新 COVID-19 策略，以因應 Omicron 等各種令人憂慮的變異病毒株，同時也為多種疾病和病症開發全新疫苗和治療藥物。

莫德納正在研發mRNA相關藥物，以針對感染性疾病、免疫腫瘤學、罕見及超罕見疾病與自體免疫疾病提供預防和治療，並滿足目前尚未達到的需求。

此外，莫德納在聲明中也提及2022年之後的重心將依循四項策略基礎：