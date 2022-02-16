【亞洲最大】新加坡航空展•各式軍機、客機輪番表演　台灣「創未來科技」公司•展示衛星通訊產品

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（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）兩年一度的新加坡航空展昨(15日) 登場，受疫情影響，活動規模雖縮水，但仍有吸睛的飛行表演；這次由星、美、印度、印尼派出軍機表演特技，空中巴士、波音公司也派出大型客機參與。

航太業兩大巨擘空中巴士及波音分別派出A350-1000、B777-9等新型客機參與飛行表演。主辦單位表示，這2款機型也是首次在新加坡航展亮相。

新加坡航空展即將登場，主辦單位13日開放媒體觀看飛行表演項目，空中巴士派出一架A350-1000客機帶來飛行秀(上圖)。波音公司則派出一架B777-9客機(下圖) 參與飛行秀。中央社

根據參展廠商名單，「創未來科技」股份有限公司(Tron Future Tech) 是今年唯一來自台灣的參展業者，將展示反無人機系統、衛星通訊科技及通訊、雷達、監測設備等產品。

「創未來科技」位於台灣新竹市，專注於研發生產全球最先進電子掃描雷達和衛星通信系統。目前已成功開發我國太空第三期太空計畫使用之衛星通信酬載系統，2022年亦將完成我國首個衛星合成孔徑雷達酬載實驗體。

根據官網介紹, 由於去年(2021年) 11月7日伊拉克總理哈德米(Mustafa al-kadhimi) 遭遇無人機暗殺攻擊，讓中東各國繃緊神經，機動性高的先進雷達成為剛性需求。「創未來科技」在2021年11月14日杜拜航空展期間(下圖) , 即拿下超過台幣數億元立即訂單，兩年內總出貨量上看千台。

圖為創未來科技在2021年杜拜航空展，首度實體展出最新的無人機偵測雷達：T.Radar Pro (圖/官方網站)

新加坡航展是亞洲最大航空展，吸引各國政府高階官員及軍方代表團參與，並有國防與軍火業者展示最新武器系統爭取商機。

2022新加坡航空展（Singapore Airshow）15日起至18日在樟宜展覽中心（Changi Exhibition Centre）舉行。主辦單位指出，這次共有近600家來自逾39個國家及地區的廠商參展，預計吸引超過1萬3000人出席。

另外，飛行特技表演也是新加坡航展備受矚目的亮點之一，這次航展期間每天都規劃有飛行表演，由各國軍機、民航機輪番上陣。民眾可透過線上直播觀賞。

這次共有4國派出軍機參與飛行表演項目，吸引不少展場人潮駐足觀看。地主國新加坡空軍出動一架F-16C戰機及2架AH-64D阿帕契攻擊直升機表演飛行特技；美軍派出一架F-35B垂直起降匿蹤戰機進行性能展示，B-52轟炸機15日則未現身。

新加坡航空展即將登場，主辦單位13日開放媒體觀看飛行表演項目，其中包括美軍派出F-35B匿蹤戰機表演飛行特技。中央社

印度空軍派出本土研製的「光輝」輕型戰鬥機進行單機表演，這是此款機型首度在新加坡航展亮相。印尼木星飛行表演隊則出動6架KT-1B教練機帶來特技表演。

地面靜態展示部分，空中巴士展出A350-900、A330neo等客機，達梭航太（Dassault Aviation）展示多款商務噴射機，以及貝爾德事隆公司（Bell Textron）展示貝爾505（Bell 505）直升機等。

另外，美國空軍派出P-8海神式海上巡邏機、RQ-4全球鷹偵察機、F-35A戰機等機型參與靜態展示。

新加坡空軍展示A330多用途加油與運輸機，星國去年曾派出這款機型支援美國從阿富汗撤離人員的行動，其他展示機型還包括去年開始接收的H225M型直升機等。

其他參與靜態展示的機型包括印度的「光輝」戰機、土耳其航空航太工業的TAI TF-X模型機等。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年航展規模較2020年縮水，參展廠商總數比上屆少了約1/3，且這次主要以企業對企業的方式進行，不對一般民眾開放。

今年活動同時也是星國大型會展活動試行計畫的一環，活動允許較多人參與，但出席者每天都需做檢測，且所有出席者都必須事先登記、完整接種COVID-19疫苗，並遵守戴口罩、保持社交距離、在指定區域飲食等防疫措施。

這次主要參展廠商包括空中巴士、波音、中國航空工業集團、貝爾德事隆公司、普惠（Pratt & Whitney）發動機公司、新科工程（ST Engineering）等。美國國防工業龍頭洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、雷神（Raytheon Technologies）也在參展廠商之列。

新加坡航空展15日登場，備受矚目的飛行表演項目包括空中巴士派出A350-1000參與，吸引展場人潮駐足觀看。中央社

根據中央社, 新科工程（ST Engineering）為今年最大參展商，展出項目包括新研發的油電混合型戰車系統，以及適用各種地形、水陸兩用的救災車輛系統。

新科工程是總部設於新加坡的科技、國防及工程集團，今年在超過2000平方公尺展館空間內展出近100項展品，分為航空、防衛及智慧城市等3大主題，13日開放媒體參觀。

其中，油電混合型戰車系統、兩棲救災車輛系統都非常吸睛。這套戰車系統的主要工程師林曉寧表示，這是新一代的新加坡八輪式戰車系統，透過「母艦式」操作系統可以操控現代戰場上的無人機、無人車輛等，還能看到戰車外部360度環境的實況。

新加坡航空展15日將登場，新科工程（ST Engineering）為今年最大參展商，展出的油電混合型戰車系統能從內部看到外部360度環境的實況。中央社

林曉寧指出，這套系統也使用混合型動力，結合燃油及高性能電池電力系統，更加環保、節能。

另一個亮點則是適用於人道救援的車輛系統ExtremeV。一名主要工程師受訪時說，這套系統活動性高、各種地形都適用，能深入不易到達的地點，同時具有水陸兩用的特性，除了陸地，還能部署到水深一公尺的地方，非常適合用於救災。

新加坡航空展15日將登場，新科工程（ST Engineering）為今年最大參展商，展出項目包括適用各種地形、水陸兩用的救災車輛系統。中央社

在航空方面，新科工程展示了包括客機改造成貨機的技術。計畫執行人之一的劉航江表示，受到疫情影響，貨運及網路購物需求上升，貨機訂單隨之增加。

他表示，目前ST Engineering已接到寬體客機改成貨機的訂單約80架，窄體訂單60架左右，預期未來這股趨勢將持續下去。包括國際快遞DHL、澳洲航空貨運（Qantas Freight）都是客戶。

新加坡航空展即將登場，最大參展廠商新科工程展出項目包括客機改成貨機的技術。新科工程指出，疫情下貨運需求高，客機改成貨機訂單隨之增加，圖為展示品。中央社