台灣王品首家創投《綠帶純植物烘焙》開幕　看準Vegan商機插旗民生社區

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台灣王品首家創投《綠帶純植物烘焙》主打天然植物食材取代蛋奶打造高級甜點，業績在疫情中逆勢成長，於今(15)日民生社區開幕。

台灣人愛吃甜點下午茶！每年甜點產值創下150億十分驚人，餐飲龍頭王品集團看準此商機，首家創投公司《綠帶純植物烘焙》（Green Bakery）新門店於今(15)日環境清幽的民生社區開幕，主打天然植物油取代動物性原料，鎖定素食者、健身及動保族群，使用在地食材打造健康歐風甜點，也有提供純素鹹派及飲品等。

《綠帶》於9年前創立，主廚曹思蓓(Isabella)在無意間收看美國紀錄片《地球上的生靈》（Earthlings）後決定開始吃素，並且透過研發美味的純素甜點為動物保育盡一份心力，於2020年《王品創世代》創業投資競賽中從近70間店家中脫穎而出奪冠成為王品集團首位創投夥伴，於去年合資成立新公司並於今日開幕。

《綠帶》在疫情中逆勢成長，以宅配為主去年業績成長45%，新店面進駐民生社區，不僅用餐空間寬敞，規劃前店後廠的營運方式，特色為利用天然健康食材南瓜、堅果、椰子油取代傳統烘焙材料雞蛋、奶油、牛奶，曹思蓓表示當初嗅到歐美健康飲食風潮，一心想做純素甜點，一開始面臨很大的挑戰來自「沒人做過，但也因為這樣才好玩，光是研發好吃蛋糕體就花上近兩年時間。」

先前於喜來登大飯店擔任平面設計師的曹思蓓說，以前完全沒學過烘焙，純粹因為成為素食主義者後想吃甜點，然後發現很多同好，現在她使用在菜市場就可以買到的食材，就可以變出高級甜點，舉例來說，店裡熱銷產品《栗子愛觀音起司蛋糕》的起司就是用腰果取代起司的濃郁口感；《豆腐布朗尼》則是把板豆腐打得很細且不加一滴水，這樣才吃的到巧克力的醇美，本來由巧克力和鮮奶油組成的甘納許則用豆漿取代，如此一來可降低油脂但卻富含高蛋白，熱量至少減少三分之一。

曹思蓓分享，多年前看完由奧斯卡影帝瓦昆·菲尼克斯（Joaquin Phoenix）配音的紀錄片《地球上的生靈》後決定成為素食主義者，電影讓她看到整個商業背後的內幕，無意間翻轉整個世界並選擇用甜點溫柔回應，開店前3年邊上班邊做蛋糕卻堅持下去，回想這一路走來，她的生命因為付出變得更美好，而且得到的遠比付出的多。

店家明星產品包含獨創夏雪奇思、杯子蛋糕、法式水果塔等，開幕活動自即日起至2月28止，來店消費贈送燕麥扭軋糖一份，詳情請於官網查詢。



店家門口環境清幽整潔(圖/王品)



店內空間明亮寬敞可容納約25人左右(圖/台灣英文新聞)



低消為一款甜品加飲品，平均客單落在$350至$400間，前方白草莓塔$260(圖/台灣英文新聞)