2022台灣燈會也能偽出國！友邦貝里斯再度登場 大藍洞風光夜晚綻放

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）「2022台灣燈會在高雄」15日在衛武營都會公園及愛河灣雙主場盛大展開，今年在中央燈區—同樂匯「國際友誼燈區」可見到台灣友邦貝里斯和許多日本縣市的燈藝作品，民眾不用出國就能看到貝里斯的世界自然遺產景點「大藍洞」，體會當地自然風情。

根據台灣燈會，這次的貝里斯燈區是由貝里斯大使館與中美洲經貿辦事處特別設計，以世界自然遺產的著名景點「大藍洞」（The Great Blue Hole）為主題之造型花燈，期待透過貝里斯的自然風情與臺灣民眾共享元宵年節氣氛。

這次並非貝里斯第一次參與燈節盛會，不過今年仍然由「貝里斯藍洞風光」作為花燈的展出主題。透過「大藍洞」背景，可以看到潛水者與海底生物互動的歡樂神情，展現貝里斯人與大自然的和諧；用陽光、沙灘、椰子樹和躺椅，反映出貝里斯的熱帶風情，讓大家感受到當地人「慢活Go Slow」的生活態度。

元宵節當晚，蔡總統會至主燈「鳳彩飛舞」前親自點燈，迎接「2022台灣燈會」開幕式，在中央燈區—同樂匯「國際友誼燈區」—貝里斯花燈前方也有一場開幕式，現場將邀請貝里斯駐台碧坎蒂大使、高雄市陳其邁市長、外交部南部辦事處沈正宗處長、交通部觀光局張錫聰局長和中美洲經貿辦事處廖鴻達主任一同開啟花燈點燈儀式。

根據外交部，貝里斯是台灣在中美洲的重要友邦，2022年即與我國建交滿33周年，雙方多年來在各方面合作、經貿、旅遊和文化上，都有密切的互動。

貝里斯最令人矚目的，即是當地的多元文化和多樣生態系。貝里斯不僅擁有全球第二大堡礁群，以及原始不受破壞的森林淨土，更擁有融合加勒比海島國、馬雅文化和中西方文明的特殊風情；今年初生效的台貝經濟合作協定（ECA）也將有助於雙邊的貿易進一步成長。

2022台灣燈會為期14天，將展至28日。民眾只要和「貝里斯藍洞風光」花燈拍照，並上傳照片至「中美洲經貿辦事處」臉書置頂貼文的留言處，即可抽中貝里斯大禮包，此外，現場還可到花燈前的攤位，按讚「貝里斯駐台大使館」臉書粉專，即贈精美小禮一份。

「貝里斯藍洞風光」花燈座落於衛武營燈區東南側之「同樂匯燈區」（輜汽路以北），想知道更多有關2022台灣燈會的最新消息，可上官方網站查詢。