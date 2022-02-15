中國拒配合新冠肺炎起源調查 美國修訂法案出手制裁

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國共和黨聯邦參議員盧比奧（Marco Rubio）與其他共和黨參議員週二（15日）提出一項針對中國阻止外界調查新冠肺炎病毒起源的制裁法案。

據盧比奧議員官網，該法案被稱為 2022 年《新冠病毒起源驗證、調查和確定法案》，如果中國共產黨不允許國際組織對中國實驗室進行可信和全面的調查，該法案將在其頒布 90 天後授權制裁。

此外，該立法還要求暫停美國聯邦政府資助和中國科學院（CAS）有關的研究，並禁止任何接受美國聯邦資助的個人或機構，與任何中國的個人或機構進行病毒公衛研究合作。

許多學者認為武漢病毒研究所是新冠肺炎病毒洩漏並引起疫情的關鍵地方，美國前總統川普就是實驗室洩漏理論的最早支持者之一，現在這項法案則是為了制裁中國科學院管理的武漢病毒研究所 (WIV)，因為他們拒絕公開數據、不配合國際與第三方調查，涉嫌掩蓋真相。

根據外媒，該法案是盧比奧去年提出的同一立法的修訂版，但現在包括制裁。盧比奧強調，兩年來中國共產黨一直在阻止外界揭露新冠肺炎病毒真正起源的一切努力。「我們知道病毒起源於中國，但中共掩蓋真相的企圖導致全世界無數人死亡，和遭受不必要的痛苦……顯然地，北京只會回應來自美國和國際社會的共同壓力。」盧比奧也說「我的法案將迫使中共坐到談判桌前。」

川普過去一直堅信實驗室洩漏理論的可信度，雖然一度被認為是陰謀論，不過2021 年 5 月左右，現任美國總統拜登下令情報界對新冠肺炎的起源進行更仔細的審查，讓實驗室洩漏一說重新回到聚光燈下。

不只如此，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也承認實驗室洩漏理論被過早地打了折扣，呼籲中國「透明」和「公開」，才能儘早讓外界排除疑慮；然而，據《南華早報》報導，中國指責世衛組織「傲慢」和「不尊重常識」。

對此，川普甚至曾直言「中國必須付出代價，他們必須做點什麼，他們必須支付賠償。」