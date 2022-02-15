富邦金控2022年1月稅後淨利227.63億元、EPS1.93元

富邦金控2022年1月自結稅後淨利227.63億元，較2021年同期成長12.5%，每股稅後盈餘(EPS)為1.93元。受惠子公司人壽及產險成長動能強勁，富邦金控本月稅後淨利創下單月歷史新高。子公司富邦人壽、富邦產險稅後淨利亦雙雙創下單月歷史新高。富邦金控1月底淨值約8,845億元，普通股每股淨值66.81元。

截至1月31日，富邦金控已取得日盛金控58.54%股權，而富邦金於1月認列日盛金投資收益1.55億元。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

富邦人壽2022年1月稅後淨利為199.22億元，較去年同期成長26.2%，創下歷年單月獲利新高。1月份台股受國際股市大幅拉回的影響，當月指數終以下跌3.0%作收，富邦人壽因應風險環境變化積極實現獲利但亦維持彈性增持超跌優質個股。人壽淨值逾5,350億元，淨值比率高於10%，RBC超過300%，資本水準維持良好。債市投資方面，年初以來美債利率逐步走高，富邦人壽於一月上旬即掌握機會實現利得，調整投資部位並增加現金，以期利率回升後，伺機投資海外債券，有利於經常性收益擴大。1月台幣走勢略為走貶，單月匯兌損益與避險成本優於去年同期，外匯價格變動準備金亦較前月提升，1月底餘額約118億。1月合併初年度保費收入(First Year Premium)達172.6億元，較去年同期上升14%，合併總保費收入(Total Premium)達505.1億元。富邦人壽台灣業績預估排名業界第二，1月初年度保費162.6億，較去年同期成長15.4%，成長動能主要來自投資型商品較去年同期成長約45.9%，表現亮眼。

台北富邦銀行2022年1月稅後淨利14.54億元，銀行核心業務存放款動能強勁，餘額較去年同期分別成長21%及16%，利息淨收益較同期成長8%，截至1月底逾放比率為0.16%，備抵呆帳覆蓋率為764%，資產品質維持穩健。北富銀結合集團資源、以全方位產品及多元回饋滿足客戶，主力產品momo卡、Open Possible聯名卡及J卡發卡動能穩健，1月新發卡量近8萬卡，較去年同期成長52%，春節期間推出各項優惠活動，雖有疫情影響，1月簽帳金額仍較去年同期成長9%。

富邦產險2022年1月稅後淨利20.99億元，較去年同期成長140.8%，主要受惠於處分國內股票利益，1月簽單保費收入達56.07億元，創下歷年單月簽單保費新高佳績，不論在個人保險或企業保險皆有雙位數成長，帶動公司整體較去年同期大幅成長16.4%，其中又以商業火險成長46.1%及工程險成長16.4%之表現亮眼，同時車險、個人綜合火險及健康傷害險業務成長動能亦較市場佳，單月成長皆超過8.0%；整體簽單市佔率24.7%，較去年同期增加1.9%，續居市場龍頭。

富邦證券2022年1月稅後淨利0.55億元，主因1月份台股加權指數震盪走跌，客戶投資轉趨保守觀望，市場日均值亦較去年衰退23%(降至3,660億元)，市況衰退致影響現貨及金融部位損益。

表格: 富邦金控及各主要子公司2022年1月份稅後淨利

單位：百萬 2022 2021 1月 1月 富邦金控 22,763 20,235 每股稅後盈餘(元) 1.93 1.98 富邦人壽 19,922 15,786 台北富邦銀行 1,454 2,060 富邦產險 2,099 871 富邦證券 55 650

註：截至1月31日，富邦金控已取得日盛金控58.54%股權，而富邦金於1月認列日盛金投資收益1.55億元。