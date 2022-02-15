元宵節補財庫 新北新住民親師生傳授八招異國招財文化

今(15)日是元宵節，依本土習俗是年頭補財庫、 求財運的良機！ 新北市教育局邀請新住民語文教師師生檔及新住民親子檔輪番上陣， 錄製異國招財文化影片，傳授菲律賓、泰國、緬甸、馬來西亞、 西班牙、日本、越南及本國等8招招財妙招， 以寓教於樂方式分享學語言及異國文化的樂趣。

台灣的招財習俗之一就是五行鈔票隨身紅包， 從一百圓至兩千圓五種幣值各一張新鈔放入紅包隨身攜帶，代表「 金木水火土」五行旺財。無獨有偶，在菲律賓跟泰國、 緬甸文化中也有隨身帶財的招財法寶。菲律賓語陳嘉絲老師說：「 在菲律賓文化中圓點點代表硬幣， 穿著圓點點的衣服或配飾就像把硬幣穿上身，象徵一年廣納五方財。 」開學日，嘉絲老師也穿著圓點點衣服， 跟北新國小學生分享菲律賓招財文化。

緬語老師李艷菁則分享，泰國和緬甸高僧會在拜完誦經後， 送絲線給民眾，祝福無災無難、財源滾滾，兒時去寺廟拜拜， 會把拜求的絲線放入口袋或綁在手腕招財。 在秀朗國小選修緬語課的楊彩微同學說，「這個小撇步很好， 因為看到手腕的絲線就提醒自己，把零用錢存下來最好！」 至於華人習俗過年領紅包，馬來西亞華人過年拿彩包、 伊斯蘭開齋節時拿青包。 馬來語老師沈詩意上課時拿出不同款式和深淺不一的青包， 學生傳閱時覺得很新奇，原來「紅包」不一定是紅色的啊！

影片中也分享許多國家把美食當成招財法寶，張口吃進好福氣！ 如西班牙過年要吃12顆葡萄，代表一年12個月都會有好運道。 北新國小新住民親子檔，日本媽媽黃玲悧和蔡實優、蔡瑛隆、 蔡友誠三名子女，分享在日本除夕夜要吃蕎麥麵斷厄運、招好財， 還能得長壽！孩子平時在家說日語， 今年也跟著媽媽體驗除夕吃蕎麥麵跨年。

柑園國小選修越南語的鄧凱玲同學分享， 在越南過年就是要吃代表五福臨門的五行圓果、 再享受一鍋滷肉或凍肉，祈求豐饒一整年。馬來語老師、 也是教育廣播電台主持人吳振南則表示，馬來西亞主要分為馬來人、 華人、印度人三大族群， 通常華人文化過年要全家齊聚吃七彩繽紛撈魚生，紅白絲、魚肉片， 撈得財運一整年。

教育局長張明文表示， 新北市為全國新住民語文課程開課最多的縣市， 透過課堂教學及豐富活動讓更多親師生學習各國文化， 異國招財文化影片，透過各國過年招財習俗， 一併教孩子各國新年祝賀語， 讓學生感受到學習語言及各國文化的樂趣， 歡迎民眾上新北市國際教育資訊網或新北學bar臉書觀看，在家跟孩子一起體驗。

照片來源：新北市教育局提供

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