元宵幸福組合 好茶湯圓健康嚐

元宵節是農曆新年的第一個月圓之夜，有著「一元復始」的意義，這天吃碗熱呼呼的湯圓，象徵全家人團團圓圓、幸福，現今養生飲食當道，美味搭配組合「新北好茶」及「茶湯圓」，雙重新吃法，不但吃得到湯圓的滋味，還可以品嘗到茶的風味，並吃得健康。
新北市境內共有9個主要茶產區，生產6種不同發酵程度的地方特色茶，有甘甜爽口帶有綠豆清香的碧螺春、帶有花香氣味的文山包種茶、注重喉韻香氣滋味也均勻的龍壽茶、富有果香如同水果茶般的東方美人茶、帶有炭火風味的鐵觀音及具有紅茶口感卻有輕微果香的蜜香紅茶。健康新取向以茶代替糖水，茶具清爽解膩功效，湯圓內餡的甜可降低茶澀味，超搭！新北市具有多樣風味的特色茶品，邀請您在甜膩的湯頭加點好茶，創新煮一碗茶湯圓。
坪林為全臺包種茶最大產地，除生產高品質茶葉外，其中位於新北市坪林區北宜路上的「德志茶園」深耕40年以上，出產「茶湯圓」是在地人氣商品，以包種茶為原料所搓揉出的湯圓，都是出自於茶行老中青三代職人的巧手，茶湯圓具有家、茶香、團圓的意義，今年元宵吃碗熱騰騰有特色的茶湯圓，再配上新北好茶，應景又暖胃的品嘗在地美食。
新北市農業局長李玟表示，新北市於各產區辦理茶葉評鑑時，嚴格實施「茶清方案」，並進行農藥抽檢管理，皆保證在地生產，讓民眾喝得安心又健康，元宵佳節來碗茶湯圓象徵圓滿幸福，帶給大家一年的好運氣，若民眾想購買新北好茶產品，可認明新北市各茶區農會舉辦評鑑比賽茶品，選購「新北好茶」品牌是安心安全的保證，購買好茶可洽坪林區農會(02)2665-7227、茶湯圓需事先電洽預購，可洽德志茶園02-2665-6359。