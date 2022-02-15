元宵幸福組合 好茶湯圓健康嚐

元宵節是農曆新年的第一個月圓之夜，有著「 一元復始」的意義，這天吃碗熱呼呼的湯圓，象徵全家人團團圓圓、 幸福，現今養生飲食當道，美味搭配組合「新北好茶」及「茶湯圓」 ，雙重新吃法，不但吃得到湯圓的滋味，還可以品嘗到茶的風味， 並吃得健康。

新北市境內共有9個主要茶產區，生產6種不同發酵程度的地方特色 茶，有甘甜爽口帶有綠豆清香的碧螺春、 帶有花香氣味的文山包種茶、注重喉韻香氣滋味也均勻的龍壽茶、 富有果香如同水果茶般的東方美人茶、 帶有炭火風味的鐵觀音及具有紅茶口感卻有輕微果香的蜜香紅茶。 健康新取向以茶代替糖水，茶具清爽解膩功效， 湯圓內餡的甜可降低茶澀味，超搭！新北市具有多樣風味的特色茶品 ，邀請您在甜膩的湯頭加點好茶，創新煮一碗茶湯圓。

坪林為全臺包種茶最大產地，除生產高品質茶葉外， 其中位於新北市坪林區北宜路上的「德志茶園」深耕40年以上，出 產「茶湯圓」是在地人氣商品，以包種茶為原料所搓揉出的湯圓，都 是出自於茶行老中青三代職人的巧手，茶湯圓具有家、茶香、 團圓的意義，今年元宵吃碗熱騰騰有特色的茶湯圓， 再配上新北好茶，應景又暖胃的品嘗在地美食。

新北市農業局長李玟表示，新北市於各產區辦理茶葉評鑑時， 嚴格實施「茶清方案」，並進行農藥抽檢管理，皆保證在地生產， 讓民眾喝得安心又健康，元宵佳節來碗茶湯圓象徵圓滿幸福， 帶給大家一年的好運氣，若民眾想購買新北好茶產品， 可認明新北市各茶區農會舉辦評鑑比賽茶品，選購「新北好茶」 品牌是安心安全的保證，購買好茶可洽坪林區農會(02) 2665-7227、茶湯圓需事先電洽預購，可洽德志茶園02- 2665-6359。