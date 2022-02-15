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嘉義桔子商旅【阿里山櫻花季】住房專案

By 台灣英文新聞
2022/02/15 17:20
嘉義桔子商旅【阿里山櫻花季】住房專案

疫情之係 , 今年持續無法一樣到國外旅行 , 雖然有些遺憾 , 但所幸台灣防疫有成 , 大家仍然可以在國內到處旅行 , 而春天就是賞花的季節 , 一年一度的阿里山櫻花季又來了 ! .

每逢初春 , 阿里山便是盛開滿山的櫻花海 , 3 ~ 4月更是 吉野櫻 , 唐實櫻 , 霧社櫻的花季外，同時也是紫藤盛開的季節 , 除了有緋紅色的花瓣交錯飄落 , 也有淡紫色的花朵垂簾般輕輕擺動 ~ ~ 花濤香海 , 惹人心醉 , 美到讓人屏住呼吸 !

何不遠離都市的塵囂 , 白天漫步於高海拔山區賞櫻 , 入夜後在嘉義市中心悠閒逛街 ,嘉義桔子商旅與您一起浪漫賞櫻 .

※專案期間 : 即日起 ~ 2022 / 04 / 30

※專案內容 :

1.依入住房型提供精緻早餐

2.全館 24H 免費使用 Wi-Fi 無線網路／有線網路

3.訂購專案附停車優惠服務

4.官網訂房獨家贈送限量環保桔福袋或櫻花餅乾禮盒

（限量100名隨機贈送，恕無法挑款)

※專案價格 :

1.高級雙人/雙床房房NT$2,200元起

2.日式三人房NT$3,000元起

3.日式四人房/豪華四人房NT$3,800元起

*週五及國定假日前一日需加價 NT$300元

*週六及國定假日需加價NT$1000元

*專案加購優惠 : 阿里山包車接送服務，需於入住前三天洽詢

更新時間 : 2022-02-15 18:34 GMT+08:00

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