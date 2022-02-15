2022台灣燈會中華電信伴您賞燈順心迎金虎年

喜迎金虎年，全台燈會活動接連登場。2022台灣燈會主燈「 鳳彩飛舞」將於今(15)日元宵節晚上在高雄衛武營正式點亮， 中華電信為唯一贊助2022台灣燈會主燈的電信業者。 儘管面對疫情的不確定性，中華電信依然做好萬全準備， 於燈會現場佈建了60台最新型高效能基地台， 運用大數據分析網路訊務熱區，機動配置基地台及擴充網路容量， 並佐以C-RAN集中化高效設備，提供倍數以上的處理能力， 以滿足尖峰時刻使用行動上網數據流量的需求， 確保最佳行動上網品質，讓客戶皆能以順暢行動網路，享受FB、 LINE及IG等社群通訊軟體視訊直播燈會活動，傳遞佳節祝福。 此外，中華電信MOD、Hami Video也將同步全程高畫質直播主燈正式點亮活動， 無法親臨開幕現場的客戶，千萬不要錯過。

為讓全台客戶元宵節出遊賞燈，隨拍隨傳最盡興， 中華電信也針對全台其他縣市燈會活動，包括：台北燈節、 新北燈會、桃園燈會、平溪天燈節、花蓮太平洋燈會、 中臺灣元宵燈會、南投燈會、苗栗燈會〔錯誤字元無法儲存〕龍活動、花在彰化、 台南月津港燈會、鹽水蜂炮、佛光山平安燈法會、 屏東燈節等熱門活動景點，擴充投入近400台高效能基地台， 並動員百名工程人員，即時優化燈會現場人潮尖峰時段的網路品質， 提供快速、順暢的4G/5G行動網路服務。

中華電信相繼榮獲Speedtest最新認證2021下半年「 5G網速第一名」和「行動網路最快」 及Opensignal全台「5G下載」、「5G上傳網速」、「 5G影音體驗」、「5G遊戲體驗」及「5G語音應用程式體驗」 5項冠軍，將持續致力以備受國際肯定的4G/ 5G行動網路與多元5G應用服務，也提醒客戶參加燈節活動， 要做好自身防疫，安心歡度元宵節！

照片由中華電信提供