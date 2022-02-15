跟隨股神擁抱復甦財！北富銀推國銀首創「日本ETF/股票即時交易」

股神巴菲特的柏克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）在2020年買進日本5大商社股票,早早顯示 對日本市場的看好，不到兩年的時間已產生超過30%的回報； 今年元月則是連續第4年發行日圓計價債券1,285億日圓（11 .3億美元），再次提醒投資人股神在日本市場的駐足。 為了方便客戶靈活進行海外投資布局，台北富邦銀行推出國銀首創「 日本ETF/股票即時交易」服務， 能夠線上即時買賣日股及東證股價指數、日經225指數和高股利、 REITs等ETF，為投資人提供活化日圓資金、 參與日本市場復甦先機的新管道。

北富銀表示，當前全球邁入後疫情時代，供應鏈問題延宕、 地緣政治緊張及需求反彈，造成能源、金屬、農作物等價格的飆升， 帶動日本大型貿易公司營收的成長，盈利前景可期；此外， 全球主要經濟體受Omicron疫情延燒、 通膨加劇和美國聯準會緊縮資金等因素的影響， 預期今年經濟成長率難以延續去年動能。 目前日本由自民黨完全執政，掌握預算、內閣、 總務常任委員會獨占委員長等職務，有利於日本的財經政策推動， 預期日本景氣有望在今年上半年持續回溫， 企業信心調查和機械訂單表現轉佳，消費動能有機會帶動經濟向上， 加上央行保持貨幣寬鬆政策，有利日股表現。在評價面， 美國股市本益比23.67，日本股市僅15.97， 估值相對合理，而近期整體東證指數公司之每股盈餘接近歷史新高， 且企業獲利能力亦持續成長，股價仍有期待空間， 提供投資者一個不錯的切入點。

北富銀進一步分析，日本是台灣人最喜歡的旅遊地， 近兩年日圓受貨幣寬鬆政策之影響呈現中長期弱勢， 目前實質有效匯率已降至50年來最低， 國人可趁新台幣的強勢進行日圓兌換以備日後旅遊運用， 在疫情尚未解除警示前，可將持有之日圓順勢適度布局當地市場， 還有機會創造額外收益。

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