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北台灣西華飯店2/15熄燈　員工彎腰恭送最後一批旅客

西華飯店曾接待眾多國際政要與巨星，例如英國柴契爾夫人、美國老布希總統伉儷、知名導演李安、港星劉德華等 。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/15 17:35
有32年歷史的台北西華飯店2月15日熄燈，員工在最後一天, 一字排開鞠躬致謝。中央社

有32年歷史的台北西華飯店2月15日熄燈，員工在最後一天, 一字排開鞠躬致謝。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）有32年歷史的台北西華飯店, 今天(2/15) 元宵節正式熄燈，下午送走最後一批房客，員工鞠躬感謝顧客長年對西華飯店的支持與照顧，今天現場還湧入不少要領取常溫牛肉麵禮盒的顧客。

台北西華飯店去年(2021年) 底宣布今年2月15日起停業，今天最後一天，下午送走最後一批房客，員工鞠躬感謝旅客對西華飯店的支持與照顧，館內餐廳同步歇業，僅有常溫牛肉麵禮盒的合作廠商持續銷售。

北台灣西華飯店2/15熄燈　員工彎腰恭送最後一批旅客

有32年歷史的台北西華飯店15日結束營業，員工自拍留作回憶。 中央社

北台灣西華飯店2/15熄燈　員工彎腰恭送最後一批旅客

15日下午前往用餐的顧客，與飯店員工合影留念。中央社

西華飯店餐飲部經理楊凱琅接受媒體聯訪表示，今年與其他員工一起畫下完美句點，未來將以不同形式與大家再見。

西華飯店曾接待眾多國際政要與巨星，例如英國柴契爾夫人美國老布希總統伉儷知名導演李安港星劉德華周潤發郭富城等(如下圖) 。

北台灣西華飯店2/15熄燈　員工彎腰恭送最後一批旅客北台灣西華飯店2/15熄燈　員工彎腰恭送最後一批旅客

圖/西華飯店官網

根據官網，80年代，由於國際五星級飯店在台北屈指可數，西華飯店開業後，獲得國內外政商名流的青睞，成為造訪台北時指定入住飯店；西華飯店並曾邀請世界級頂尖名廚團隊前來客座，提供無以倫比的饗宴。

據悉原址未來擬規劃為飯店、住宅及商辦複合式建案。

去年12/30西華飯店發布停業聲明的同時, 也提醒舊雨新知:

未來想念西華服務的好朋友們，歡迎持續蒞臨位在大直的台北萬豪酒店。

台北萬豪酒店與西華飯店有著同樣的業主、同樣傑出的服務團隊，也將延續西華的服務精神及優質服務，持續獻給您宛如第二個家（home away from home）的暖心款待。

北台灣西華飯店2/15熄燈　員工彎腰恭送最後一批旅客

北台灣西華飯店2/15熄燈　員工彎腰恭送最後一批旅客

台北西華飯店15日熄燈，日前在官網推出餐廳知名牛肉麵、鮑魚雞腿麵等禮盒全數完售，飯店員工下午忙著將禮盒擺放到大廳(上圖) ，供預購民眾(下圖) 領取。中央社

北台灣西華飯店2/15熄燈　員工彎腰恭送最後一批旅客

北台灣西華飯店2/15熄燈　員工彎腰恭送最後一批旅客

台北西華飯店15日正式熄燈，原址擬規劃為飯店、住宅及商辦複合式建案。中央社
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