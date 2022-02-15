北台灣西華飯店2/15熄燈　員工彎腰恭送最後一批旅客

有32年歷史的台北西華飯店2月15日熄燈，員工在最後一天, 一字排開鞠躬致謝。中央社 有32年歷史的台北西華飯店2月15日熄燈，員工在最後一天, 一字排開鞠躬致謝。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）有32年歷史的台北西華飯店, 今天(2/15) 元宵節正式熄燈，下午送走最後一批房客，員工鞠躬感謝顧客長年對西華飯店的支持與照顧，今天現場還湧入不少要領取常溫牛肉麵禮盒的顧客。

台北西華飯店去年(2021年) 底宣布今年2月15日起停業，今天最後一天，下午送走最後一批房客，員工鞠躬感謝旅客對西華飯店的支持與照顧，館內餐廳同步歇業，僅有常溫牛肉麵禮盒的合作廠商持續銷售。

有32年歷史的台北西華飯店15日結束營業，員工自拍留作回憶。 中央社

15日下午前往用餐的顧客，與飯店員工合影留念。中央社

西華飯店餐飲部經理楊凱琅接受媒體聯訪表示，今年與其他員工一起畫下完美句點，未來將以不同形式與大家再見。

西華飯店曾接待眾多國際政要與巨星，例如英國柴契爾夫人、美國老布希總統伉儷、知名導演李安、港星劉德華、周潤發、郭富城等(如下圖) 。

圖/西華飯店官網

根據官網，80年代，由於國際五星級飯店在台北屈指可數，西華飯店開業後，獲得國內外政商名流的青睞，成為造訪台北時指定入住飯店；西華飯店並曾邀請世界級頂尖名廚團隊前來客座，提供無以倫比的饗宴。

據悉原址未來擬規劃為飯店、住宅及商辦複合式建案。

去年12/30西華飯店發布停業聲明的同時, 也提醒舊雨新知:

未來想念西華服務的好朋友們，歡迎持續蒞臨位在大直的台北萬豪酒店。 台北萬豪酒店與西華飯店有著同樣的業主、同樣傑出的服務團隊，也將延續西華的服務精神及優質服務，持續獻給您宛如第二個家（home away from home）的暖心款待。

台北西華飯店15日熄燈，日前在官網推出餐廳知名牛肉麵、鮑魚雞腿麵等禮盒全數完售，飯店員工下午忙著將禮盒擺放到大廳(上圖) ，供預購民眾(下圖) 領取。中央社

台北西華飯店15日正式熄燈，原址擬規劃為飯店、住宅及商辦複合式建案。中央社