2022台灣燈會打破以往紙雕提燈概念，以小朋友喜歡的充氣氣球出發，做出尾端會發光的「虎尾燈」(左圖) ，綁在腰上還會隨著腳步擺動(右圖)... 2022台灣燈會打破以往紙雕提燈概念，以小朋友喜歡的充氣氣球出發，做出尾端會發光的「虎尾燈」(左圖) ，綁在腰上還會隨著腳步擺動(右圖) ，推出後意外在網路上造成轟動，高市府緊急與廠商協調增加出貨。（高雄市政府提供,TN合成）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2022台灣燈會打破以往紙雕提燈概念，以充氣氣球做成尾端會發光的「虎尾燈」，推出後意外在網路上造成轟動，高市府緊急與廠商協調增加出貨，持續在紀念品販售點限量販賣。

「2022台灣燈會在高雄」2月1日在愛河灣及衛武營雙主場熱鬧展開。負責燈會商品開發的高雄市立歷史博物館與「天晴設計事務所」合作，推出限定商品「我最搖擺-虎尾燈」，可愛的老虎尾巴造型充氣氣球、尾端還會發光的設計，一推出就在網路上造成轟動，不少外縣市民眾也敲碗想買。且因為商品限量不易買到，網路交易平台售價飆到原售價的近3倍。

中央社13日引述高雄市立歷史博物館行政長王舒瑩表示，當初與天晴設計事務所討論時，設計者是希望打破往年紙雕提燈概念，以小朋友喜歡的充氣式玩偶出發，結合虎年主題以「虎尾」造型，規劃出以PVC材質製作，充氣立體化、尾端有LED燈閃亮，直接綁在腰上還會隨走路搖擺的「虎尾燈」。

王舒瑩說，原本沒有預期虎尾燈會這麼受歡迎，所以只是從製作廠商產能討論出貨量，在燈會活動現場販售。沒想到商品在網路上爆紅，每天販售現場都有不少民眾詢問，緊急跟廠商討論增加出貨後在2月8日加開網路預購，限量1500組、每組2入，又被民眾搶購一空，市府也持續協調增加每日現場鋪貨量。

王舒瑩表示，目前已在跟廠商協調是否能再開網路販售。但推出燈會商品，就是希望民眾能多到場欣賞燈會、留下紀念，所以到28日燈會結束前，每天在駁二大勇區C5問吧服務台、愛河灣燈區i-2哨船頭及i-4海風廣場服務台、衛武營燈區燈會商品販售處（近i-4服務台）等處都有販售，每個販售處約有100組現貨、40組預購名額，持續依廠商出貨量調整，並會發放號碼牌。售價每條新台幣299元，2入1組500元，每人最多限購2條。

除了虎尾燈，王舒瑩說，市府也推出以燈會主視覺延伸設計的金屬徽章、磁鐵、紀念T恤、托特包等商品，呼應虎年也與「虎牌」聯名推出保溫瓶，目前在各販售點都有現貨。

販售時間為每週一到週四下午4時服務到晚上10時，每週五下午4時到晚上10時30分，週末則是下午2時到晚上10時30分。

【2022台灣燈會在高雄】「我最搖擺-虎尾燈」意外爆紅 2/28前定點限量販售