三立「海董」因頭頸癌逝世！除了菸酒檳榔　台灣3成患者罹癌跟這個有關

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）三立媒體集團董事長林崑海「海董」驚傳因頭頸癌過世。頭頸癌名列我國男性常見癌症第四名，其中包含口腔癌、口咽癌、下咽癌與喉癌等，在台灣每年約新增8000名的病患。由於頭頸癌的初期症狀不明顯，容易被忽略，因此根據統計，有6成患者發現已是晚期，甚至有1成5的人已經轉移。

頭頸癌病患近7成5為中壯年藍領，因社經地位及工作性質，多數接觸檳榔、菸、酒等致癌危險物質時間較早，導致好發年齡層低，病患大多僅為50歲，正值生產力最高的時期。而致癌主因大多為吸菸、嚼檳榔與飲酒，即所謂的「A（Alcohol，酒精）、B（Betel nut，檳榔）、C（Cigarette，香菸）」三大危險因子。

不過，近幾年來在臨床上發現越來越多男性患者並無菸、酒、檳榔的曝露史，依然被診斷出頭頸癌，進一步檢查都可以在他們口腔採檢到HPV。

台灣頭頸部腫瘤醫學會朱本元理事長進一步說明，近年來醫界發現，與HPV相關的頭頸癌發生率一路攀高，在美國有7成口咽癌都是HPV感染引起，現已超越子宮頸癌成為最常見的HPV相關癌症,，而在台灣也有約3成頭頸癌都跟HPV有關，且從全球性別分析來看，HPV相關的頭頸癌發生率男性是遠高於女性的。

頭頸癌早期症狀並不明顯，僅25%頭頸癌患者屬於早期發現，另60%患者發現已是晚期，甚至有15%的人已經轉移，臨床症狀因原發位置不同，會呈現許多不同的表現，例如發生在口腔內會有難以癒合的口部傷口或潰瘍；口咽部方面，則有吞嚥困難、口臭、喉嚨卡卡、喉嚨痛的情況；發生在下咽部或是喉部，會有聲音嘶啞、吞嚥疼痛、吞嚥困難，或是頸部腫塊。

另外，頸部淋巴結的腫大也可能是頭頸部癌症常見的症狀，不同位置的原發性頭頸部癌症，也有可能造成不同位置的頸部淋巴結腫大。

早期口腔癌治療5年存活率可已高達7成以上，但如果延宕病情拖到第三期，存活率僅5成5。國健署呼籲國人，遠離口腔癌三大原則：1.戒菸及檳榔；2.定期接受口腔癌篩檢；3.口腔黏膜有病變要盡早接受治療。

至於在預防HPV引發癌症方面，林口長庚醫院婦癌科副教授周宏學表示，最有效的方式就是接種疫苗，因此學者建議，為避免日後感染，男性在未有性經驗之前也應該接種HPV疫苗來保護自己。