【專訪】淨零碳排、永續經營成未來趨勢！簡又新大使談台灣永續工作

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使接受台灣英文新聞專訪，討論台灣永續工作現況與目標，並闡述他如何發揮個人社會影響力，讓台灣企業更加重視永續發展。

簡又新大使認為2021年對於環境永續是相當關鍵的一年，該年底舉辦的COP26氣候大會， 強調了「碳中和」（Carbon Neutral）的概念，指的是二氧化碳排放量扣除移除量等於零的過程，這成為許多大型企業，如蘋果的永續目標。

不只如此，簡又新大使指出，2021年有超過130個國家提出要在2050年前達到碳中和，美國總統、日本首相、歐盟總理和韓國總統都紛紛宣示，要在減碳目標上做出很大的改變。

簡大使也說，另外還有歐盟提出的「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism，簡稱CBAM）的概念，讓碳排變成企業必須正視的真實責任與負擔，而不再只是理論。

此外，簡大使還提到RE100，這是企業發展ESG（環境、社會、公司治理）相當重要的里程碑。根據RE100官網，加入的企業必須公開承諾在2020至2050年間達成100%使用綠電。

台灣「護國神山」台積電自2020年加入RE100至2021年夏天，已經使用6億度再生能源電力，佔比高達99.5%。

簡又新大使過去14年投入台灣永續能源研究基金會（TAISE）的工作，積極參與5大目標的達成，包含提升氣候變遷認知，發展永續能源、企業永續、大學永續和SDGs的推廣。

更早以前，簡又新大使見證過台灣環境的髒亂，受污染的空氣、河水和遍地的垃圾隨處可見，簡大使致力提升大眾對於環境保護的認知，開始透過廣播節目「當地球發燒時」、兒童畫畫比賽、台灣企業永續獎（TCSA）來推廣議題，有多達460間公司報名，透過競爭機制來實踐企業永續經營策略。

此外，簡大使也協助辦理全球企業永續論壇(Global Corporate Sustainability Forum)、台灣永續發展目標論壇（TFSDGs），並至各大學校、企業的CSR教育訓練班中演講。他也開辦台灣企業永續研訓中心(Center for Corporate Sustainability, CCS)，其會員包含企業、學校和政府研究機關如台中、新竹等科學園區。

當被問到舉辦「全球永續獎」(GCSA)或一些論壇的目標時，簡大使表示，改變社會需要有領導人，透過獎項樹立典範，才會有跟隨者。舉例來說，GCSA的永續報告書獎，就強調正直與透明；最佳案例獎，則表揚在永續發展方面擁有實踐表現成果的企業。

簡大使也點出，台灣目前最主要的問題在於，企業不知道具體怎麼做才能減少碳排或使用綠能，加上台灣政府將配合「碳定價」（Carbon pricing）機制，使業者生產成本受到影響。

對此，簡大使表示，他已投入企業永續菁英培訓計畫5年的時間，為企業提供這方面人才，現在有越來越多人投入這項計畫，顯示這是一個趨勢。

當被問到台灣企業在相關永續指數上如何評量，簡大使說，現在有個「台灣淨零行動聯盟」，將產業分為服務業及製造業，來達成淨零排放的目標。

訪談最後，簡又新大使強調，解決環境問題最大的金鑰是大眾認知、產銷型態、生活方式和商業模式的改變，全都攸關「改變」，因此他相信，永續目標還有很長一段路要一起努力。

簡又新大使深根台灣永續工作，曾任第一任環保署長，1993年轉任駐英國代表，也曾擔任外交部長、總統府副秘書長。現任無任所大使，亦擔任台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長，多年來致力從事氣候變遷與環境保護相關的公益倡議活動。