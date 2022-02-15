元宵、湯圓一顆熱量超過60大卡　如何應景又健康？營養師曝三大原則

元宵節國人常以湯圓代替元宵來應景，但市售湯圓除了熱量高之外，多半含有高油、高糖的內餡。(示意圖/pixabay) 元宵節國人常以湯圓代替元宵來應景，但市售湯圓除了熱量高之外，多半含有高油、高糖的內餡。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）今（15）日正逢農曆正月十五元宵節，國人常以湯圓代替元宵來應景，但市售湯圓除了熱量高之外，多半含有高油、高糖的內餡，好比說鮮肉、芝麻湯圓一顆都超過60大卡，對於三高等慢性病患者來說更是一大負擔。為了兼顧健康，在選購和實用方面，營養師建議遵循三大原則，且無論作為正餐還是湯品，應以少油、低熱量湯底外加高纖食材搭配。

技巧1-聰明選購顧衛生：

為了避免吃下過多的熱量，北市聯合醫院仁愛院區營養科營養師表示，民眾在選購前可注意湯圓產品外包裝營養資訊，利用聰明選購及靈活搭配3技巧，做出健康又美味的湯底搭配市售湯圓或元宵製，便能兼顧健康外，又能享用元宵湯圓。

營養師說明，坊間市售湯圓所添加之油脂與糖分等不盡相同，熱量亦不同建議民眾查看食品包裝上的營養標示，「每份」、「本包裝含幾份」及「每100公克」等，聰明換算並詳細比較熱量、脂肪、飽和脂肪、糖或鈉含量低的湯圓。

另外購買手工製造的湯圓食品，多加注意工作人員手部清潔、製造場所環境及容器衛生狀況，避免買到不衛生的食品，以確保元宵佳節用餐的衛生安全。

技巧2-湯底配料巧替換：

傳統吃包餡湯圓常佐以砂糖水為湯底，容易攝取較多熱量，可使用無糖茶或新鮮水果替換或佐以紅棗、枸杞增加風味，湯底則運用玉露茶包及柳丁等來替代，再搭配無餡小湯圓減少糖分攝取。

而1顆包餡的鹹湯圓約70大卡，以體重60公斤者為例，需要健走20分鐘(4公里/小時)才能消耗熱量，建議以熬煮湯底替換高油烹調方式，使用紅蘿蔔、高麗菜等熬煮湯底替換爆香油蔥酥，還可代替當餐主食，避免攝取過多的澱粉。

技巧3-增添高纖多元營養：

營養師提到，國人普遍有蔬果攝取不足情形，而蔬果的營養價值除了含有維生素、礦物質及膳食纖維，亦富含「植化素」，如：多酚類、類黃酮、類胡蘿蔔素及花青素。

而上述湯底使用了蘋果、柳丁來增加色彩外，還有維生素B、C等營養素；而紅蘿蔔、高麗菜、牛蒡絲及洋蔥增加纖維量，提升營養價值幫助身體攝取到多元營養素。

最後，提醒民眾元宵佳節居家吃湯圓外，另應該要多攝取纖維及餐後適量運動，除了可以消耗多餘熱量，也可以幫助腸胃蠕動，有助消化不容易脹氣。