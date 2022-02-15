不滿西方散佈恐慌 烏克蘭總統挖苦宣布：2/16訂為「國家團結日」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏邊境戰鼓隆隆，烏克蘭對西方國家天花亂墜的開戰揣測大表不滿，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）14日即向全國喊話，既然外界宣稱16日是開戰之日，那麼就請人民在當天掛上國旗，以示團結吧。

美國上週警告，情資顯示俄羅斯恐於16日出兵，包括美國在內的多個國家都呼籲當地僑民迅速離境，並撤離部分使館人員。路透報導，澤倫斯基在一支全國演說影片中表示，「他們拋出開戰日期，試圖嚇唬我們，那麼我在此呼籲國人在當天懸掛國旗，穿上黃藍衣服（烏克蘭國旗顏色），向全世界展現我國的團結力」。

針對澤倫斯基將16日訂為「國家團結日」，烏方官員強調，澤倫斯基並非預測16日就會爆發戰爭，只是抱著懷疑、「諷刺」的態度回應這鋪天蓋地的外媒報導。為了強化挖苦力道，總統辦公室發布了官方命令，呼籲全國各地於當日高掛國旗，人民應於早上10點「齊唱國歌」。該命令也稱應為士兵與邊境官兵加薪。

不具名的美國官員透露，最新評估指，俄國已陳兵13萬大軍於俄烏邊界，高於先前推估的10萬人。莫斯科對西方國家的指控始終嗤之以鼻，但卻言明，若各國不理睬其訴求，就會採取「軍事技術行動」，其中最主要的一點就是，烏克蘭不得加入北約（NATO）。

隨著歐洲大國「連番上陣」與俄國斡旋，目前對話持續，但進展有限。根據CNN取得的最新影像，包括官方來源與民眾在社群媒體分享的影片，可見俄國大軍持續推進烏克蘭邊界，從黑海集結的潛艇、兩棲登陸艇，到烏國東南邊境的短程彈道飛彈、坦克與榴彈炮，俄方增兵動作未有一絲稍減，戰雲仍舊密布。

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2月4日衛星畫面顯示，烏克蘭北方與白俄羅斯交界出現軍隊（圖／AP）