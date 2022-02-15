【更新】台灣三立新聞證實: 集團董事長林崑海2/14深夜病逝　享年70歲

更新時間: 2022-02-15 11:40

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 三立媒體集團今天(15日) 上午發布新聞稿, 證實董事長林崑海於昨(2/14) 病逝, 聲明全文如下:

三立媒體集團董事長林崑海，已於民國一百一十一年國曆二月十四日，晚間十點二十八分病逝於高雄榮總，享壽七十歲。 家屬、子孫等都陪同在側，安詳離世，走完人生最後一程。三立媒體集團感謝各界關心。

三立電視台董事長林崑海罹癌在高雄榮總住院治療，昨晚不幸過世，享壽70歲。中央社報導, 人稱「海董」的林崑海曾是計程車司機，因敏銳商業頭腦，成功打造三立電視台，事業版圖橫跨政、商、媒。

出生於高雄的林崑海，原本是計程車司機，1983年與妻子張秀、小舅子張榮華一起頂下一間錄影帶出租店，並靠著這間錄影帶店成立「三立影視」，取「三足鼎立」之意，原本專做錄影帶出租業務，與自製秀場錄影帶，也因發行「豬哥亮歌廳秀」累積財力資本。

1990年代，台灣開放有線電視，張榮華為拓展新市場，除了將原有的錄影帶版權賣給電視台外，也開始製作能在電視頻道上播放的節目，包含「歡樂大滿貫」、「21世紀新人歌唱排行榜」等，不過一度因成本太高找不到買家，張榮華和林崑海決定自行申請有線電視頻道。

1993年，三立影視成立三立頻道，逐漸擴大為三立電視，並以「鳥來伯與十三姨」、「台灣霹靂火」、「台灣龍捲風」等系列本土劇備受觀眾喜愛，也打造眾多綜藝節目，讓三立電視一度成為最賺錢的電視台。目前三立電視旗下共有8個電視頻道。

林崑海同時也涉足政界，2001年曾以無黨籍身分參選高雄立委，雖然落選，但仍積極參與政界活動，並經手房地產事業，在商界享譽盛名。

近年林崑海身體頻頻傳出有狀況，多位民進黨大老曾低調南下高雄探望，總統蔡英文在2021年初、8月曾兩度前去探視。

「湧言會」領導人「海董」驟逝

立委王定宇、趙天麟表不捨與哀慟

三立媒體集團董事長林崑海, 是泛綠陣營政治派系「湧言會」(全稱為: 湧言文化基金會) 領導人, 俗稱海派，就是源自林崑海的綽號「海董」。「湧言會」立委王定宇、趙天麟等人對海董驟逝表示不捨與哀慟，允諾繼續為台灣本土化路線及栽培優秀青年而努力，服務社會堅持在地初衷走下去。

湧言會15日上午發布新聞稿表示，湧言會召集人王定宇哀慟海董驟逝，感念多年來受到的提攜及教導，推崇林崑海經營媒體的傳奇之外，對於他熱愛台灣的心，提攜許多本土政治工作者，為台灣價值還放棄了許多事業上的利益，令人敬佩。

王定宇透過新聞稿表示，湧言會是個目標、理念清楚的政治工作者結盟，成員與林崑海關心國家發展、深化本土路線想法一致，從立法院到基層地方議會都有理念相同的同志，是民進黨黨內中生代重要的新興意見團體，湧言會雖然痛失一位重要的長者，但是為台灣努力的精神依舊，湧言會將會更加團結、茁壯。

趙天麟指出，林崑海來自社會基層，創業過程艱辛，但是他奮勇的精神還有獨到眼光終能建立影視事業王國。就如同他經營的媒體事業堅持本土路線一樣，因為理念契合及關切黨內青壯世代從政者的參政機會，給予鼓勵與協助，他的關愛溫暖了青年參政者，成為湧言會備受敬重的精神領袖。

趙天麟說，海董是最挺台灣的媒體老闆，疼惜青年從政的長輩，從總統到初出茅廬的政治工作者，從國際局勢到內政的改革，只要愛台灣，海董都不遺餘力的支持。

趙天麟回憶2006年議員連任失利，擔任黨務及總統參選人發言人職務，三立的新聞與政論，成為他倡議理想的關鍵平台讓他成長。尤其，林崑海挺台不惜放棄中國龐大利益，很有智慧的讓海派轉型為由民進黨青壯世代主責的湧言會，那份一生懸命為台灣的遺志，湧言會的夥伴會堅實延續下去。

新北市議員何博文指出，海董為人海派、正直、仗義，對於有理念的從政人員更是不遺餘力提供支持，給予年輕人機會，感念海董政治道路上一路提攜與照顧。

新聞稿表示，湧言會感念林崑海致力台灣本土化，鼓勵及提攜優秀後輩，建構平台，栽培有志從政青年圓夢。為深化台灣本土意識，將一本海董初衷，繼續深化台灣民主進程，鼓勵培植優秀青年參與投入公共事務。

【快訊】台灣三立新聞證實: 集團董事長林崑海2/14深夜病逝 享年70歲