電子煙具戒菸效果？ 美國研究：成效不如正統的輔助方法　且復抽紙菸機率高

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）業者常宣稱使用電子煙能幫助戒菸、作為戒菸輔助工具，也造成很多民眾誤以為吸食電子煙可以幫助戒菸，但根據最新研究顯示，使用電子煙協助戒菸的效果不僅遠低於戒菸輔助藥物，甚至比未使用任何戒菸工具還差，且更容易復抽紙菸。

台北榮民總醫院家醫部賴志冠醫師表示，美國加州大學聖地牙哥分校（UCSD）研究團隊利用2017至2019 年「菸草與健康之人口評估」(Population Assessment of Tobacco and Health，簡稱PATH)資料庫，納入3578名前1年吸菸、但近期嘗試戒菸以及1323名近期戒菸成功者，探討個案自述使用電子煙或其他產品協助戒菸的情況，分析對將來能否維持戒菸至少1年的影響。

據分析結果，在2017年曾嘗試戒菸者中，有12.6%使用電子煙協助戒菸，但在2年後仍維持不吸菸至少1者僅9.9%，遠低於未使用任何戒菸產品者之18.6%，經統計調整人口學差異因素後，兩者的差距估計為7.3%，電子煙的長期戒菸效果也比或藥物輔助減少7.7%；研究同時發現近期戒菸者中，如轉用電子煙將來再度吸菸機率相對提高。

主要研究者、美國加州大學聖地亞哥摩爾癌症中心的特聘教授--John P. Pierce 博士指出，這是首次證實電子煙不如FDA批准的藥物輔助工具，包括口服藥物或貼片、口嚼錠等。

而這些嘗試戒菸且每日使用電子煙者，到2019年有將近6成又復抽紙菸，等於是戒菸失敗。Pierce博士強調，沒有證據支持使用電子煙是一種有效的戒菸輔助工具。

此外，調查也發現2017年戒菸者使用電子煙的比例為15.3%， 2019年則上升到22%，其中有五分之一使用高濃度尼古丁的電子煙。令人弔詭的是高濃度尼古丁電子煙的銷售增加，對促進戒菸或預防再度吸菸卻毫無助益可言。

賴志冠醫師特別提出一點值得省思的地方，根據研究結果，在2017年報告改吸電子煙的人中，只有不到2% 的人表示他們是使用JU*L電子煙；但是美國電子煙銷售額在2013年到2018年間快速成長，特別是電子煙巨獸JU*L，因標榜可幫助戒菸而業績一飛沖天。

與此同時，根據美國CDC資料統計2016年有11.3%的高中生使用電子煙，2019年就飆升到27.5%，因此 Pierce博士分析，這顯示2017年JU*L的行銷活動並沒有真正吸菸者使用產品來戒菸，反而針對不吸菸的年輕人行銷，讓他們開始使用尼古丁產品。

在國內方面，根據食藥署去年的抽驗報告，高達8成8的電子煙油含有尼古丁，且有越來越多社會案件發現吸食來路不明的電子煙，結果發現內含毒品，讓自己的人生染上毒癮。國民健康署呼籲不要拿自己的健康當賭注，繼續脫離不了尼古丁的成癮習慣。

國健署引用美國一個成年人的大型研究結果，研究指出，未使用紙菸但使用電子煙的人比都沒有使用紙菸及電子煙的人，高出4.36倍罹患肺部疾病的風險，而有使用紙菸且使用電子煙的雙重使用者，比有使用紙菸但未使用電子煙的人高出1.47倍罹患肺部疾病的風險，顯示使用電子煙就是與肺部疾病相關的獨立危險因子

國健署提醒若發現身邊親友使用電子煙的理由是「為了戒菸」、「比紙菸危害小」、「對身體健康危害性小」等，請趕快告訴親友電子煙無法幫助戒菸，戒菸宜循正規醫療管道，有實證的戒菸方式，才是真正戒菸的好方式！

如有需要可撥打國民健康署免付費戒菸諮詢專線0800-636363，由專業人員協助訂定戒菸(煙)計畫，並適時給予支持與鼓勵，讓親友遠離電子煙成癮陷阱。