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電子煙具戒菸效果？ 美國研究：成效不如正統的輔助方法　且復抽紙菸機率高

國外研究也發現，13至24歲的青少年曾使用電子煙被診斷出感染新冠肺炎陽性的可能性是非吸菸者的5倍

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/15 10:27
電子煙無法「戒菸」  戒菸應找專業協助。(示意圖/pixabay)

電子煙無法「戒菸」  戒菸應找專業協助。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）業者常宣稱使用電子煙能幫助戒菸、作為戒菸輔助工具，也造成很多民眾誤以為吸食電子煙可以幫助戒菸，但根據最新研究顯示，使用電子煙協助戒菸的效果不僅遠低於戒菸輔助藥物，甚至比未使用任何戒菸工具還差，且更容易復抽紙菸。

台北榮民總醫院家醫部賴志冠醫師表示，美國加州大學聖地牙哥分校（UCSD）研究團隊利用2017至2019 年「菸草與健康之人口評估」(Population Assessment of Tobacco and Health，簡稱PATH)資料庫，納入3578名前1年吸菸、但近期嘗試戒菸以及1323名近期戒菸成功者，探討個案自述使用電子煙或其他產品協助戒菸的情況，分析對將來能否維持戒菸至少1年的影響。

據分析結果，在2017年曾嘗試戒菸者中，有12.6%使用電子煙協助戒菸，但在2年後仍維持不吸菸至少1者僅9.9%，遠低於未使用任何戒菸產品者之18.6%，經統計調整人口學差異因素後，兩者的差距估計為7.3%，電子煙的長期戒菸效果也比或藥物輔助減少7.7%；研究同時發現近期戒菸者中，如轉用電子煙將來再度吸菸機率相對提高。

主要研究者、美國加州大學聖地亞哥摩爾癌症中心的特聘教授--John P. Pierce 博士指出，這是首次證實電子煙不如FDA批准的藥物輔助工具，包括口服藥物或貼片、口嚼錠等。

而這些嘗試戒菸且每日使用電子煙者，到2019年有將近6成又復抽紙菸，等於是戒菸失敗。Pierce博士強調，沒有證據支持使用電子煙是一種有效的戒菸輔助工具。

此外，調查也發現2017年戒菸者使用電子煙的比例為15.3%， 2019年則上升到22%，其中有五分之一使用高濃度尼古丁的電子煙。令人弔詭的是高濃度尼古丁電子煙的銷售增加，對促進戒菸或預防再度吸菸卻毫無助益可言。

賴志冠醫師特別提出一點值得省思的地方，根據研究結果，在2017年報告改吸電子煙的人中，只有不到2% 的人表示他們是使用JU*L電子煙；但是美國電子煙銷售額在2013年到2018年間快速成長，特別是電子煙巨獸JU*L，因標榜可幫助戒菸而業績一飛沖天。

與此同時，根據美國CDC資料統計2016年有11.3%的高中生使用電子煙，2019年就飆升到27.5%，因此 Pierce博士分析，這顯示2017年JU*L的行銷活動並沒有真正吸菸者使用產品來戒菸，反而針對不吸菸的年輕人行銷，讓他們開始使用尼古丁產品。

在國內方面，根據食藥署去年的抽驗報告，高達8成8的電子煙油含有尼古丁，且有越來越多社會案件發現吸食來路不明的電子煙，結果發現內含毒品，讓自己的人生染上毒癮。國民健康署呼籲不要拿自己的健康當賭注，繼續脫離不了尼古丁的成癮習慣。

國健署引用美國一個成年人的大型研究結果，研究指出，未使用紙菸但使用電子煙的人比都沒有使用紙菸及電子煙的人，高出4.36倍罹患肺部疾病的風險，而有使用紙菸且使用電子煙的雙重使用者，比有使用紙菸但未使用電子煙的人高出1.47倍罹患肺部疾病的風險，顯示使用電子煙就是與肺部疾病相關的獨立危險因子

國健署提醒若發現身邊親友使用電子煙的理由是「為了戒菸」、「比紙菸危害小」、「對身體健康危害性小」等，請趕快告訴親友電子煙無法幫助戒菸，戒菸宜循正規醫療管道，有實證的戒菸方式，才是真正戒菸的好方式！

如有需要可撥打國民健康署免付費戒菸諮詢專線0800-636363，由專業人員協助訂定戒菸(煙)計畫，並適時給予支持與鼓勵，讓親友遠離電子煙成癮陷阱。
電子煙
戒菸
紙菸

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