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攜原聲合唱團演唱各國經典超過10種語言　台灣政大南島講座募款破千萬

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/14 20:31
政大2022點亮南島募款音樂會(圖/秘書處)

政大2022點亮南島募款音樂會(圖/秘書處)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 國立政治大學舉辦2022點亮南島募款音樂會，校方表示南島講座募款金額已破千萬元。

「2022點亮南島募款音樂會」由台灣原聲童聲合唱團X原聲打擊樂團X原聲國際學院合唱團帶來精彩演出，我國位處南島的邦交國帛琉大使歐克麗，與巴布亞紐幾內亞駐臺代表康德銘、韓國駐臺代表鄭炳元等皆出席，政大校友、前總統夫人周美青擔任神秘嘉賓，成為壓軸彩蛋與原聲合唱團合唱〈Take Me Home, Country Roads〉和安可曲〈拍手歌〉，現場氣氛熱絡，活動已於2月12日國父紀念館圓滿落幕。

政大校長郭明政開場致詞時，特地感謝各界慷慨的捐款，他相信這筆金額將成為講座一大助力，「使臺灣的學者、青年能前往南島國家與區域研究或服務，或是南島的學者、青年也絡繹於途，前往臺灣、來到政大。」截至目前，共有50個單位及個人熱心捐款，包含國信集團、功福企業有限公司、信義房屋等，南島講座募款金額已破千萬元，且募款效益仍在持續。

政大透過新聞稿表示，台灣原聲童聲合唱團X原聲打擊樂團X原聲國際學院合唱團堪稱「臺灣的維也納合唱團」，音樂會表演曲目不僅帶來原住民傳統歌謠，如布農語、鄒族語、排灣語等，還接連演唱包括華語、臺語、英語、斯瓦希里語（非洲三大語言之一）等各國經典歌曲，總計11種語言。

校方指出，南島研究講座所募款項將用來支持原民研究、南島研究學程，並邀請南島民族的專家、耆老至政大任教，同時獎助台灣學者或學子赴南島教學、研究，下學期也將首度帶領學生至南島移地學習，深化學術與文化交流。
點亮南島募款音樂會
政大

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