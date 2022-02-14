台北2/15微解封　電影院開放飲食、國高中可跨縣市畢旅

市長柯文哲宣布，2/15起微解封，電影院開放廳內飲食，國、高中可畢業旅行。（北市府提供） 市長柯文哲宣布，2/15起微解封，電影院開放廳內飲食，國、高中可畢業旅行。（北市府提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台北市COVID-19疫情穩定、無不明感染源，市長柯文哲今（14）日宣布，明（15）日起微解封，電影院開放廳內飲食，國、高中可跨縣市畢業旅行，並開放學校場地租借。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，柯文哲說，Omicron變異株潛伏期約2至4天，從7日開工觀察到今天已8天，北市無新增不明來源確診，社區應該安全的，明天起微解封。

微解封內容為電影院可飲食、雙層餐車可開放、國、高中可辦校外教學與畢業旅行、動物園與天文館等社教場所取消人數限制與預約制。

柯文哲表示，因國高中學生幾乎都已打過疫苗，所以開放跨縣市校外教學、畢旅，參加師生需接種2劑疫苗滿14天，沒打疫苗的需有3天內快篩或PCR陰性證明，快篩劑費用由學校支出。

而幼兒園與國小，僅開放在北市內校外教學，跨縣市交流活動暫緩；學校場地租借方面，也只開放國中以上室內外場地，需要提送活動防疫計畫，並符合場地容留人數限制。但國小學生因為還沒有打疫苗，維持暫不開放。

此外，社會局與衛生局社區照顧據點可上課，有條件共餐，已打2劑疫苗長者可內用、未打的外帶，服務人員應打滿疫苗，若經醫師評估不建議打，要每週篩檢1次。

此外，各級學校也修正停課標準，只要1人確診，該班全班停課14天；若不同班級的2人確診，全校停課14天，緊急狀況預防性停課1到5天為原則，都會啟動線上教學。

柯文哲表示，解封要一步步慢慢來，且所有規則都會隨時按照疫情調整。