新北爭取補助241臺觸控式螢幕 提升148所國小特教生多元學習成效

新北市積極申請教育部國教署110年度規劃補助國小身心障礙資源班教學相關設備計畫經費，全市近9成國小資源班獲得補助，共計補助148校241臺觸控式螢幕，經費總計1,386萬7,000元整，數量及金額皆為全國之冠。
教育局長張明文表示，為確保補助教學設備之品質，發展多元教學模式以符合特殊教育學生學習需求，新北市向國教署申請補助經費、添購大屏教學設備。教育局事前邀集具資訊或採購專長專家委員，召開觸控式螢幕規格審查會議，同時感謝秀山國小辦理統一採購工作，讓各校師生共同受惠。
此外，這次採購也納入視訊鏡頭，將可協助教師在防疫期間進行線上教學、召開視訊會議。教育局也建置後續報修機制，學校如有維護相關問題，在5年保固期限內可至新北市政府教育局資訊設備報修系統申請報修，為現場學校進行採購把關、檢核規格及延長保固相關權益，以提升學生學習成效並營造特殊教育師生友善教學環境。
崇德國小資源班教師林以婷表示，很感謝能順利申請到觸控式螢幕，從一開始還在熟悉相關的操作，到結合電腦、平板及多元的學習軟體，讓老師的教學更有彈性，學生的學習動機增加，教室內的學習氛圍慢慢地開始改變。過去部分抄寫與反覆練習，及一張張學習單的練習過程，慢慢可以用更多元的方式替代，同學之間相互協助與立即回饋的過程，孩子們的主動性增加。資源班學生的差異性高，有了觸控式螢幕與平板、電腦的搭配，老師更能透過不同程度的教材，提供孩子們差異性教學。
義方國小資源班教師程正勳表示，在教學過程中，教師透過多媒體移動式觸控螢幕的輔助加上電子增強板的運用，可以得到立即增強的效果，藉此讓學生激發學生學習動機。語文方面，搭配適當軟體使用，讓學生更能夠清楚了解自己的問題所在，像是筆順、書寫、拼讀等。數學方面，透過電子遊戲互動方式，讓學生可以更快的吸收並加深記憶力。例：九九乘法表的遊戲，讓學生更加快速的將乘法給背誦起來。永福國小資源班教師胡家禎表示，在資源班教學中，運用大尺寸螢幕觸控顯示器，學生不僅透過網路多媒體有更多的管道學習，也提升了課堂的動機與成效。
教育局指出，特殊教育學生有不同的學習需求，新北市已規劃教育訓練課程，協助特教教師善用科技，運用資訊融入教學，不僅增進師生多元互動，亦能大幅提升教師教學效能及學生學習成效，未來新北市教育局將持續積極爭取經費，並推廣於各教育階段之學校，讓孩子們樂在學習，盡情揮灑天賦潛能。
照片來源：新北市政府教育局提供