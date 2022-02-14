新北爭取補助241臺觸控式螢幕 提升148所國小特教生多元學習成效

新北市積極申請教育部國教署110年度規劃補助國小 身心障礙資源班教學相關設備計畫經費，全市近9成國小資源班獲得 補助，共計補助148校241臺觸控式螢幕，經費總計1,386 萬7,000元整，數量及金額皆為全國之冠。

教育局長張明文表示，為確保補助教學設備之品質， 發展多元教學模式以符合特殊教育學生學習需求， 新北市向國教署申請補助經費、添購大屏教學設備。 教育局事前邀集具資訊或採購專長專家委員， 召開觸控式螢幕規格審查會議，同時感謝秀山國小辦理統一採購工作 ，讓各校師生共同受惠。

此外，這次採購也納入視訊鏡頭， 將可協助教師在防疫期間進行線上教學、召開視訊會議。教育局也建 置後續報修機制，學校如有維護相關問題，在5年保固期限內可至新 北市政府教育局資訊設備報修系統申請報修， 為現場學校進行採購把關、檢核規格及延長保固相關權益， 以提升學生學習成效並營造特殊教育師生友善教學環境。

崇德國小資源班教師林以婷表示，很感謝能順利申請到觸控式螢幕， 從一開始還在熟悉相關的操作，到結合電腦、 平板及多元的學習軟體，讓老師的教學更有彈性， 學生的學習動機增加，教室內的學習氛圍慢慢地開始改變。 過去部分抄寫與反覆練習，及一張張學習單的練習過程， 慢慢可以用更多元的方式替代， 同學之間相互協助與立即回饋的過程，孩子們的主動性增加。 資源班學生的差異性高，有了觸控式螢幕與平板、電腦的搭配， 老師更能透過不同程度的教材，提供孩子們差異性教學。

義方國小資源班教師程正勳表示，在教學過程中， 教師透過多媒體移動式觸控螢幕的輔助加上電子增強板的運用， 可以得到立即增強的效果，藉此讓學生激發學生學習動機。 語文方面，搭配適當軟體使用， 讓學生更能夠清楚了解自己的問題所在，像是筆順、書寫、拼讀等。 數學方面，透過電子遊戲互動方式， 讓學生可以更快的吸收並加深記憶力。例：九九乘法表的遊戲， 讓學生更加快速的將乘法給背誦起來。 永福國小資源班教師胡家禎表示，在資源班教學中， 運用大尺寸螢幕觸控顯示器， 學生不僅透過網路多媒體有更多的管道學習， 也提升了課堂的動機與成效。

教育局指出，特殊教育學生有不同的學習需求， 新北市已規劃教育訓練課程，協助特教教師善用科技， 運用資訊融入教學，不僅增進師生多元互動， 亦能大幅提升教師教學效能及學生學習成效， 未來新北市教育局將持續積極爭取經費， 並推廣於各教育階段之學校，讓孩子們樂在學習，盡情揮灑天賦潛能 。

照片來源：新北市政府教育局提供