集保結算所致力發展數位創新 2021年營運成績亮眼

近年新冠疫情加速全球各產業的數位發展，不僅改變了人類的生活方式與經濟模式，也對金融服務模式帶來巨大的轉變。集保結算所身為台灣資本市場大後台，因應金融環境變遷及數位時代來臨，除了精進公司本身核心業務數位發展與轉型外，也以大數據為本，金融科技為用，推動金融服務走向數據化、精準化、敏捷化和智能化。此外，去(2021)年配合主管機關「資本市場藍圖」、「金融科技發展路徑圖」等重大政策推動，集保結算所以金融科技核心能力，積極發展數位創新，如集保e手掌握、視訊輔助股東會平台、ESG資訊平台、債票券交易單據區塊鏈、退休準備平台等多項具體措施，協助建構我國金融市場數位基礎建設。

2021年在全體同仁共同努力下，集保業務推展成果豐碩，自結營業收入100.33億元，稅後利益60.96億元，EPS 14.03元，營業收入與每股盈餘再創新高。

在「推動業務數位轉型」方面，集保e手掌握APP用戶數已達302萬戶，除了提供投資人可以查詢跨證券商的存券資訊外，為了滿足投資人能掌握投資帳戶款券交易及餘額資料，配合資本市場藍圖開放銀行政策，擔任第三方服務提供者(TSP)，自去年4月27日起至今已與11家銀行合作，投資人可透過集保e手掌握，跨不同往來銀行檢視個人銀行存款帳戶，提供更豐富的數位服務。

另配合資本市場藍圖推動「開放證券」政策，共同成立「開放證券推動委員會」，協助完善架構與規範，整合業界資源，促進國內發展應用。此外，集保結算所也率先以區塊鏈技術創新應用於營業處所議價之債券及票券交易確認及單據傳送服務，解決固定收益商品市場30多年來派員或郵寄交割的痛點，有效提升整體作業效率。

在「大數據發展」方面，2018年起集保結算所將核心系統的股票、債券、票券、基金、跨境資產等資料，運用大數據分析技術，提供基金市場等視覺化互動式的監理資訊，目前已提供超過30餘項的業務應用項目。另集保結算所受主管機關委託建置票券金融公司數位監理申報機制，於去年6月底上線，協助主管機關「精準監理」。

在「基金服務」方面，2019年、2020年輔導基富通證券推動「好享退」專案，成功帶動前所未有的退休理財風潮；另配合資本市場藍圖，攜手金融業者及結合產官學界力量，於去年9月推出「好好退休準備平台」，提供適合長期儲備退休金的基金及保障型保險商品，透過教育及公益的整合，拓展更多年輕族群對高齡化與退休準備的認知，落實普惠金融。

在「推升公司治理與ESG」方面，因應新冠肺炎疫情，集保結算所在主管機關指示下迅速制定因應防疫召開股東會之作業指引，協助1,930家公司順利召開股東會；疫情警戒期間並積極透過媒體管道，加強宣導多使用電子投票，電子投票總筆數、總權數均較去年成長，平均電子投票占股東會出席股數之比率為62.7％，再創新高；另在面對證券市場第一次因疫情發生公開發行公司股東常會全面延期召開的歷史紀錄時，於短短兩個多月，成功推出「視訊輔助股東會平台」，去年共計17家公司使用，成為領航國內股東會進入數位時代先行者。此外，集保結算所「投資人關係整合平台」(IR平台)，亦成功與全球主要ESG研究機構合作，將國際ESG評分商之評分資訊及國內公司治理評鑑結果，同時納入平台揭露，協助提升我國公司治理之國際評價。

在「國際交流」方面，集保結算所於疫情期間仍持續透過視訊會議等形式積極參與國際相關交流活動；另為提供ACG會員於疫情期間切磋交流，集保結算所創新發想於去年主辦ACG線上交流週活動，計29家機構逾300人線上與會；此外，集保結算所受邀於亞洲和大洋洲證券交易所聯合會(AOSEF)，分享IR平台的發展與應用，大幅提升臺灣的國際能見度。

在「企業社會責任」方面，集保結算所持續推動偏鄉教育、關懷弱勢族群，並榮獲亞洲企業社會責任獎、台灣永續能源研究基金會的首屆臺灣永續行動獎(TSAA)及台灣永續獎(TCSA)之永續報告書白金獎與創新成長領袖獎、教育部體育推手獎及文化部文馨獎等榮譽，彰顯集保結算所長期投入社會公益，以行動落實企業社會責任。

在「公司內部精進」方面，集保結算所導入敏捷式開發、機器人流程自動化(RPA)及知識管理平台，靈活調整增進韌性，以因應市場快速變化。下一階段，集保結算所將規劃各項應用系統服務的創新，提升營運效能，增進服務廣度與深度。此外，面對資安防禦的艱鉅挑戰，集保結算所將透過主動的資安監控及各式自動化工具等方式，持續提升資安聯防，精實資訊安全韌性，以維持資本市場穩定運作。

集保結算所林修銘董事長表示，集保結算所核心理念是「利他共好」，運用新興技術推升核心與創新業務，並與全球集保組織與ESG機構建立夥伴關係，促進制度接軌國際；此外，集保結算所在金融政策上將扮演建設性的關鍵角色，拓展多元業務與跨域應用場景，積極打造數位金融生態系，推升臺灣市場永續轉型。