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臺灣證交所：上週外資在集中市場買超154.96億元

買超長榮航9.29萬張最多，另賣超聯電6.03萬張最多

By 台灣英文新聞
2022/02/14 16:55
臺灣證交所：上週外資在集中市場買超154.96億元

根據台灣證券交易所統計，上週（111/2/7~111/2/11）外資在集中市場總買進金額為4,866.59億元，總賣出金額為4,711.63億元，買超為154.96億元，另統計自111年年初至2月11日止，外資總買進金額為1兆9,761.05億元，總賣出金額為1兆9,982.73億元，累計賣超為221.68億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為24兆7,999.68億元新台幣，占全體上市股票市值的43.72%，較1月26日的24兆511.62億元新台幣，增加7,488.06億元。

就個股比較部分：　

臺灣證交所表示，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮航：買進249,582千股，賣出156,705千股，買超92,877千股。

第二名：華邦電：買進116,258千股，賣出38,740千股，買超77,518千股。

第三名：中信金：買進182,667千股，賣出117,285千股，買超65,382千股。

本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進180,443千股，賣出240,747千股，賣超60,304千股。

第二名：群創：買進108,052千股，賣出166,612千股，賣超58,560千股。

第三名：新光金：買進69,521千股，賣出105,230千股，賣超35,709千股。

更新時間 : 2022-02-14 18:11 GMT+08:00

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