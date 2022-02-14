策略轉型成功 中華電信擁抱營運再創高峰

中華電信今(14)日舉辦新春線上記者會， 由董事長謝繼茂首次帶領公司轉型後的全體經營團隊亮相， 分享轉型成果及2021年亮麗的營運表現， 並揭示未來事業發展亮點，包括個人家庭、企業客戶、 國際客戶等三大事業版圖三箭齊發， 發揮電信龍頭的基礎建設與技術優勢，以客戶為中心的理念， 創造客戶價值；並持續推動ESG永續發展， 將企業能量與技術積極回報社會與全民，為百業賦能，永續共榮。

中華電信董事長謝繼茂表示， 中華電信自2019年起啟動為期三年的策略轉型大計， 經過轉型各階段的努力推動，於2021年展現出了豐碩的成果， 創下集團與母公司營收及獲利雙超標、雙成長的佳績， 行動及固網寬頻業務雙雙成長，即便歷經疫情考驗， 財務績效仍反轉向上，成果斐然。回顧2021年， 除了策略轉型有成迎來營運佳績外， 中華電信大力推動新世代網路轉型，積極推動行固網融合、 雲網融合與智慧維運，藉由資源統籌運用與彈性調配， 維運成本降低，大幅提升營運效能。

中華電信總經理郭水義則在簡報中強調指出， 中華電信擁有5G最大頻寬、最佳頻段、 最廣涵蓋及最多基地台的優勢， 行動網路體驗屢獲國際權威Speedtest與Opensign al認證肯定，5G網速稱霸，並以5G C-RAN機房集中維運及大數據精準建設的領先技術工法， 持續加速及加量建設，致力提供最好的服務體驗，市佔第一， 品質有目共睹。

邁向2022年持續衝刺，中華電信早已準備就緒，針對個人家庭、 企業客戶、國際客戶等三大事業版圖，三箭齊發，結合企業優勢， 創造客戶價值。中華電信郭水義總經理表示，針對個人家庭事業， 以打造國內最大影視平台與智慧生活圈為宗旨，持續推動固網、 行動、Wi-Fi三網整合，創造Always Broadband Connected (ABC)的寬頻環境，提供消費者三網飆配的最佳服務， 並聚焦於娛樂、健康、安全、便利四大主軸， 發展創新智慧生活服務；針對企業客戶， 中華電信要打造三大百億新興業務，聚焦於雲端IDC、資安、 5G+AIoT，結合業務夥伴，廣結盟，協助企業數位轉型， 升級共榮；國際客戶方面，致力推升台灣成為亞太資訊匯集重鎮， 透過持續強化海纜與衛星等連外網路量能，將台灣的智慧城市、 5G專網、IDC雲端等技術輸出海外，攜手台商佈局國際市場。

中華電信董事長謝繼茂強調，中華電信專注企業ESG永續發展， 身為電信產業領導者，協助台灣百業升級， 邁向數位轉型升級更是中華電信的社會責任，實踐科技為善的精神， 透過科技的力量促進全民減碳，達成永續共榮。 董事長謝繼茂更進一步強調，身為國際IOWN Global Forum（創新光合無線網路全球論壇）的一員， 公司積極投入科技研發，為實現更大容量、 低延遲和低耗電的全光網路技術以促進永續發展而努力。

中華電信期許作為台灣智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者， 電信不只是電信， 更是引領傳統線性生態鏈轉化為跨領域數位生態圈的最佳夥伴， 與大家互惠共榮，中華電信是大家的中華電信， 絕對是民眾最佳的首選。