苗栗增1名市場攤販確診　感染源待查　足跡包括內灣、竹南、頭份等處

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）苗栗今日增一例感染源待查的本土個案，衛生局緊急擴大清消、匡列接觸者等措施外，也公布相關足跡，並於在頭份為恭紀念醫院、頭份重光醫院、竹南慈祐醫院和竹南鎮大厝里活動中心設置PCR篩檢站，提供與確診者有足跡重疊的民眾免費篩檢。

衛生局表示，昨（13) 日晚上6點接獲醫院通報一名民眾快篩為陽性，晚上10點確診陽性(CT值16.3)，指揮中心今（14）日列案號為19731，經疫調個案為女性、45歲、職業為竹南第二公有市場攤販，Ct值僅16.3。

衛生局宣布，竹南第二公有市場即日起休市3日（至2月17日）清消靜置，已匡列接觸者家人，2個兒子就讀的學校和補習班之同班同學、家長、老師及相關工作人員、市場攤販及足跡接觸者等至醫院進行PCR採檢，截至今日早上8點共採402人，其中同住家人3人全數陰性，其餘等報告中。

其兒子的學校及補習班今日進行預防性停課，衛生局提醒，與該生如有密切接觸之師生，倘有健康疑慮者，可自行評估後向學校請假，不會列入出缺勤紀錄。

至於感染源從哪裡來？指揮中心指揮官陳時中於下午疫情記者會上說明，其可能的感染源為案19643、19622（砂石場群聚相關），這2人過年期間曾回苗栗，也分別於9、8日曾到該市場消費，但這2名砂石場確診者都未曾去過案19731的攤位消費，也未有直接接觸，因此這3人的關聯性相當薄弱，仍待檢驗結果出來才能讓情況更清楚。

苗栗縣徐縣長耀昌表示，確診者涉足本縣公共場所之各場域（如上圖）已於今日進行清消工作，餐飲業者皆配合疫調、採檢、清消、暫停營業，請鄉親收到縣府所發放之實聯制簡訊者或有與確診者足跡重疊者，前往下述區篩檢站進行公費PCR採檢。

如果民眾出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，應佩戴口罩，儘速就醫，不要搭乘大眾運輸工具及前往其他公共場所。防疫相關問題可洽當地衛生所或防疫專線037-722620。

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頭份為恭紀念醫院（上午8點至晚上8點） 頭份重光醫院（早上9點到中午12點） 竹南慈祐醫院（下午2點至晚上6點）

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竹南鎮大厝里活動中心（上午8時至下午5時）