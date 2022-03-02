台灣集保與S&P 簽訂合約 今年望導入ESG數據豐富IR平台

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）新冠肺炎疫情衝擊致全球環境充滿變數的情況下，國際投資人與機構對ESG的要求與期待日趨嚴格，台灣集保結算所近日與標準普爾全球（S&P Global）S&P簽訂合約，預計今年在IR平台導入S&P ESG數據供大眾參考。

做為資訊提供的先行者，集保結算所IR平台早於2019年上線，也是全球第一個公共、多元ESG評等平台，更在後疫情時代國內外市場動盪中，成為各大金融機構參考ESG資訊的重要平台，提供客觀具公信力且免費的ESG資訊供散戶、機構投資人、以及發行公司參考。

目前平台收錄富時羅素（FTSE Russell）、ISS ESG、MSCI及Sustainalytics等研究機構所編制的ESG評級，以及提供由第三方研究機構Glass Lewis撰寫的發行公司股東會投票建議分析報告。 集保結算所股務部經理黃蓁蓁表示，2022年預計導入S&P數據，將使平台成為更多元的ESG數據中心。

「標普全球每年透過企業永續評鑑法（Global Corporate Sustainability Assessment，CSA），從經濟、社會、環境三個面向評核全球八千家企業永續發展能力，評鑑結果收錄在《永續年鑑（The Sustainability Yearbook）》中，各產業永續發展表現得分最高的10%企業將入選DJSI指數系列成分股，驅使企業揭露ESG資訊。2021年的評選結果中，共有30家台灣企業入選。」

黃蓁蓁表示，本次與S&P合作，為跨國合作又一成功案例，IR平台ESG資訊版塊又更加完整，若加上原己提供之第三方研究機構Glass Lewis撰寫的發行公司股東會投票建議分析報告，相信對台灣企業或投資人實踐永續目標或接軌國際ESG浪潮均為一大助力。公司未來將收錄更多數據到平台上，使平台數據更加多元，提供給一般大眾、發行公司、投資機構等多方受眾參考。

標普全球（S&P Global）ESG研究部部長Manjit Jus表示，企業ESG數據為利害關係人衡量公司永續經營的重要指標，我們很高興能與 TDCC 合作，幫助提升ESG資訊的透明度。