致穎入圍柏林影展！跨台灣德國多哥三國拍攝　當代錄像藝術探敏感種族議題

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)第72屆德國柏林影展（Berlin International Film Festival）公佈最新參展片單，台灣藝術家致穎的作品《打光》入圍論壇延展單元，將於2022年柏林影展期間於沈默之綠文化特區（Silent Green Kulturquartier）展出，展期自2月9日至3月13日。
2021年致穎首展於台北當代藝術館MoCA Studio「總是春光乍現」展覽為題，是藝術家榮獲「LOOP錄像藝術製作獎」的計畫成果展出，其中作品《打光》（The Lighting）於今年入圍柏林影展論壇延展單元，嘗試透過跨學科的提問，利用影像探討隱藏在技術發展中的歧視性問題，拍攝地點包含台灣、德國以及多哥。
致穎長期關注亞洲與非洲文化交流以及全球南方的社會現況，並透過實驗及紀錄式影像創作思考圖像與身份政治。此為致穎自2018年作品《多哥咖啡》（Café Togo）後第二次入圍柏林影展。本屆論壇延展單元題目《更接地氣》（Closer to the Ground），以電影、裝置及表演等媒介呈現柏林影展最前衛的影像表達方式。除沈默之綠文化特區外，其他展區包括Arsenal軍械庫電影及錄像藝術學院、SAVVY Contemporary當代藝術中心以及加拿大使館Marshall McLuhan Salon中心。
致穎居住和工作於台北及柏林。他擅長運用聲音及影像等媒材進行創作，以探討全球資本化時代人類生存語境與環境體系之關聯，並多方關注全球南方當代社會之主體性研究與探查。作品曾於許多國際性的藝術機構與影展展出，包括巴黎龐畢度中心、鹿特丹影展、尤倫斯當代藝術中心等。