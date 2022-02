致穎入圍柏林影展！跨台灣德國多哥三國拍攝　當代錄像藝術探敏感種族議題

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)第72屆德國柏林影展(Berlin International Film Festival)公佈最新參展片單,台灣藝術家致穎的作品《 打光》入圍論壇延展單元,將於2022年柏林影展期間於沈默之綠 文化特區(Silent Green Kulturquartier)展出,展期自2月9日至3月13 日。

2021年致穎首展於台北當代藝術館MoCA Studio「總是春光乍現」展覽為題,是藝術家榮獲「LOOP錄 像藝術製作獎」的計畫成果展出,其中作品《打光》(The Lighting)於今年入圍柏林影展論壇延展單元,嘗試透過跨學科的提問, 利用影像探討隱藏在技術發展中的歧視性問題,拍攝地點包含台灣、 德國以及多哥。

致穎長期關注亞洲與非洲文化交流以及全球南方的社會現況, 並透過實驗及紀錄式影像創作思考圖像與身份政治。此為致穎自20 18年作品《多哥咖啡》(Café Togo)後第二次入圍柏林影展。本屆論壇延展單元題目《 更接地氣》(Closer to the Ground),以電影、 裝置及表演等媒介呈現柏林影展最前衛的影像表達方式。 除沈默之綠文化特區外,其他展區包括Arsenal軍械庫電影及 錄像藝術學院、SAVVY Contemporary當代藝術中心以及加拿大使館Marsh all McLuhan Salon中心。

致穎居住和工作於台北及柏林。他擅長運用聲音及影像等媒材進行創作,以探討全球資本化時代人類生存語境與環境體系之關聯,並多方關注全球南方當代社會之主體性研究與探查。作品曾於許多國際性的藝術機構與影展展出,包括巴黎龐畢度中心、鹿特丹影展、尤倫斯當代藝術中心等。