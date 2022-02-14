【2/14台灣本土+4　境外+50】高雄3例、苗栗1例皆感染源不明

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增54例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及50例境外移入(27例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲，其中3例在高雄、1例在苗栗。

指揮官陳時中說明，苗栗這名確診者在竹南第二公有市場工作，同住3名家人皆檢驗陰性，另外1名工作上的接觸者的採檢結果未出爐，可能的感染源為案19643、19622（砂石場群聚相關），這兩人過年期間曾回苗栗，也分別於9、8日曾到該市場消費，但這2名砂石場確診者都未曾去過案19731的攤位消費，因此這3人的關聯性相當薄弱，仍待檢驗結果出來才能讓情況更清楚。

至於另外3例高雄個案則感染源不明，待疫調釐清中。其中有2例為母子（案19730、19732），母親於1月16日自中國返台，30日完成檢疫、採檢陰性，2月13日出現症狀，採檢後確診，Ct值37.9、二採Ct值25，匡列接觸者2人，其子為案19732，Ct值14，先生目前陰性。

陳時中表示，由於案19730檢疫期滿一段時間後才確診，因此排除境外移入和檢疫旅館感染的可能性，按照母子兩人的Ct值高低，目前研判有可能是兒子傳染給母親，但仍無法定論。

另外一位高雄確診者為紅茶店的店員（案19733），Ct值15.5，同住家人檢驗結果皆為陰性，由於其父親為高雄港貨車司機，指揮中心曾懷疑兩者的關連性，但這名父親在高雄港疫情爆發後已採檢3次皆陰性，案19733確診後，這名父親又再採檢1次結果仍為陰性，因此遭父親感染的可能性極低。





指揮中心說明，今日新增境外移入個案為24例男性、25例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(16例)、香港、英國、日本、德國及加拿大(各2例)、柬埔寨、澳大利亞、印尼、哈薩克、法國及瑞典(各1例)移入；另18例調查中。入境日介於今(2022)年1月28日至2月13日。



指揮中心統計，截至目前國內累計19,621例確診，分別為4,244例境外移入，15,323例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計130例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。