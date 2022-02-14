疑有資安漏洞　日本代表團長籲　返國後徹底刪除北京冬奧App

用來記錄所有參與者健康狀況的「冬奧通」App，被指存在安全漏洞。（圖／美聯社） 用來記錄所有參與者健康狀況的「冬奧通」App，被指存在安全漏洞。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）北京冬季奧運主辦單位要求所有參與者安裝「冬奧通」App，主要用來監測所有與會者和工作人員的健康狀況，但這款App被指存在安全漏洞。日本冬奧代表團團長伊東秀仁13日在北京表示，已告知代表團返國後徹底刪除該App。

根據1月18日德國之聲的獨家報導，依照國際奧委會的官方規則手冊，北京冬季奧運主辦方要求所有參與者，包括運動員、教練員、記者、體育官員和數千名當地工作人員等都需安裝「冬奧通」（My2022）App來記錄個人健康狀況，並在必要情況下追蹤感染鏈，但這App被加拿大非盈利研究機構公民實驗室（Citizen Lab）指存在安全漏洞，可能導致奧運選手、記者及體育官員成為黑客入侵、隱私洩露及監控行為的對象。

報導提及，基於對數據間諜行為的擔心，德國、澳洲、英國和美國都要求運動員及奧委會成員將私人手機和手提電腦留在家中，前往北京參與冬奧會期間僅使用具有安全措施的特殊設備。荷蘭奧委會甚至以擔心監控為由，禁止運動員攜帶私人手機和手提電腦前往北京。

此外，日本政府本月初也同樣呼籲日本代表團盡量少用，也鼓勵代表團從中國離境後刪除這App。

共同社、中央社報導，根據伊東13日在北京市的冬奧主媒體中心召開記者會時表示，已告知日本代表團成員，返國後要從手機徹底刪除「冬奧通」（My2022）App。他說：「到目前為止雖沒感覺到有100%的危險，但還是要求代表團成員返國後要徹底刪除這個App。」

日本代表團的負責防疫的主管土肥美智子表示，核酸檢測（PCR）呈現陽性反應的一名滑冰競技教練及一名相關人士已離開隔離設施。