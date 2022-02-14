〈時評〉人口變化二低一高創紀錄 台灣國安危機益趨嚴重

2022年第一天，台中市長盧秀燕（前右2）1日前往醫院探視元旦寶寶及新生兒們，並致贈紅包給新手爸爸 2022年第一天，台中市長盧秀燕（前右2）1日前往醫院探視元旦寶寶及新生兒們，並致贈紅包給新手爸爸 (來源 中央社)

2021年台灣出生率及結婚率皆為史上新低，加上人口死亡率也創下歷史新高，這「二低一高」的紀錄，再度讓台灣陷入國安危機。人口負成長趨勢難以改變，可預知未來低生育率、少子化帶來人口結構老化、社會高齡化現象，及人才短缺對產業發展造成嚴重阻礙等問題，都將是政府亟待解決的重要議題。

內政部最新統計，2021年台灣出生人數為15萬3,820人，出生率為6.55%，為史上新低，2020年的出生率為8.86%。2021年死亡人數首度突破18萬人，達到18萬3,732人，死亡率為7.83%。2020年的死亡率為7.33%。2021年全年結婚對數僅11萬4,606對，比率下降至4.88%，2020年的結婚對數有14萬7,861對，比率達6.29%。

根據政府原先對人口的預估，2021年人口達最高峰的2,316萬人後，隨後將遞減至2065年時剩下1,735萬人，但在2020及2021連續兩年人口呈現負成長後，國發會日前最新的推估，在2070年台灣的人口數將降至1,449萬至1,716萬人。

台灣近年生育率趨勢下降，去年專家就預測2021年的情況會比2020年更糟，尤其2020年因疫情影響結婚、生育，又反映在2021年的生育率，而2022年是虎年，通常出生率會更低。人口連2年負成長後，專家已經再度預測，今年適逢虎年，人口出生率恐將再度惡化創新低，2022年的出生數恐將面臨15萬人的保衛戰。

其實，政府對於提高生育率也並非沒有作為，去年就推動三大友善育兒措施，預計在2024前每年將挹注1,000億元經費，為史上最大增幅。立法院法制局近日公布的報告也指出，少子化已成為國安問題，政府必須嚴肅以對，建議擴大增加育兒相關的所得稅優惠，甚至可研議在憲法增修條文中增訂，政府應提供鼓勵生育相關優惠措施規定的可行性，明確政府的作為與義務。

不僅政府近年積極推動生育率，許多公部門也都推出支援生育的福利措施，但台灣的生育數及生育率都始終徘徊在低點，使得企業界也開始響應政府的鼓勵生育措施。很多企業為了鼓勵員工兼顧家庭與工作生活，刺激生育率，紛紛頒佈各項生育及育兒補助津貼，目的就是為留住人才。

鴻海（2317）算是最積極推動生育政策的公司，2020年起推動「0到6歲公司養」政策，創下國內企業先例，從小孩出生到7足歲前，每個月都可領1.5萬元，加計產前的交通補助，每生育一胎約補助130.5萬元，已有逾千個鴻海寶寶受惠，總計已發出逾3億元補助。

其它科技業公司，包括華邦電（2344）提供同仁新生子女每月6,000元的補助津貼，總金額可達28.8萬元；聯詠（3034）也宣佈自今年起將針對員工0到6歲幼兒，每月發放5,000元育兒津貼；群聯（8299）也祭出大紅包，鼓勵員工共組家庭，只要結婚各自可領10萬元紅包，生育子女第一胎補助2萬元、第二胎3萬元，第三胎則補助6萬元。

不僅科技業衝生育率，金融業響應政府鼓勵生育政策動作也不小，一銀（5844）、華南銀（5838）及彰銀（2801）等公股銀行帶頭加碼給補助，一銀第一胎提供10萬元補貼，女性員工孕期還有1萬元交通津貼；華南銀則將員工生育補助，從原本的每胎5,000元提高為每胎10萬元；彰銀則是從2020年起就 將每胎5,000元補助，拉高至第一胎3萬元、第二胎6萬元、第三胎以上10萬元補助福利政策。

台灣股市從2016年往上走，政府又開始鼓勵生育，生育率理應會提升才對，但這6年來人口出生率卻一年比一年低，問題到底出在那裡？投審會指出，美國商業環境風險評估公司（BERI）去年第3次投資環境風險評估報告，台灣投資環境列為全球第4名，顯示台灣投資環境對外資具吸引力。但若台灣少子化無法改善，未來出現人才短缺問題勢必嚴重，絕對會影響外資來台投資意願。