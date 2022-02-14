傳CPTPP17日討論台灣入會　李淳：日本若為台發聲將成關鍵

傳出CPTPP將在17日以視訊方式召開執委會，針對台灣、中國與厄瓜多3國新入會申請案作出討論。(示意圖/pixabay) 傳出CPTPP將在17日以視訊方式召開執委會，針對台灣、中國與厄瓜多3國新入會申請案作出討論。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）有傳言指CPTPP最快將在17日召開執委會討論台灣與中國等新入會申請案。學者指出，若日本願意替台灣發聲，表態各國可先行和台灣進行雙邊諮商、政治議題最後處理，對台灣將是較有利情況。

中央社引述中經院台灣WTO中心資深副執行長李淳說法，台灣現在能採取的作法就是和各國積極處理雙邊貿易議題，並充分展現台灣已接近100%準備好加入CPTPP，「在談判技術上，越容易進行的談判將越快進行」。

台灣2021年9月申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），傳出CPTPP將在17日以視訊方式召開執委會，針對台灣、中國與厄瓜多3國新入會申請案作出討論，而外界則高度關注我國申請案是否會因政治因素而被擱置。

李淳指出，這次CPTPP會議重點應會放在英國入會案後續，台灣、中國與厄瓜多目前都處於雙邊諮商的初期階段，即便17日開會，外界不用對台灣等3國入會申請案是否會有具體進展期待太高。

依照CPTPP入會規則，新成員國加入CPTPP分為兩個重要階段，第一階段目標是成立工作小組，第二階段是申請國提出承諾進行談判，目標是和各成員國達成共識、簽署入會。

台灣目前還處於第一階段初期，至少要和8個CPTPP批准國進行雙邊諮商，針對雙方關切事項提出解決方案。李淳說，目前台灣已經解決日本福島食品進口議題，但也只完成1/8，剩下7國會怎麼回應台灣提出雙邊諮商的要求，將受日本等重要成員國態度影響。

李淳表示，「日本對台灣加入CPTPP的影響力絕對超過1/8」，若重要成員國態度較保留，部分國家可能會顧慮中國，拖延和台灣接觸、延後啟動諮商程序，台灣入會申請案就可能被推到很後面，若日本願意為台灣發聲，例如表態各國可先行和台灣進行雙邊諮商、政治議題最後處理，對台灣將是較有利的情況。

近年中國經濟實力持續增強，但越來越多國家注意中國採取經濟脅迫手段的嚴重性，李淳指出，「過去大家摸著鼻子不吭聲，現在比較高調反彈，對台灣也有利，但對台灣有利到什麼程度，關鍵還是主要成員國的態度」。

李淳分析，不排除中國近日會為影響CPTPP主要成員國態度出招，例如解除對澳洲龍蝦或其他商品進口禁令、針對加拿大關切的謝倫伯格案釋出善意，以及外傳習近平因中日建交50年可能親自宣布出訪日本等，「中國比較沒有立法牽制和民意拘束力問題，短時間要做出重大改變毫無問題且有可能發生」。