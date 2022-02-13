台南+2！確診父子檔隔離期違規　診所接觸確診足跡曝光

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台南今(13)日新增兩例確診，是昨天公布的確診父子檔足跡重疊者。

台南市長黃偉哲表示，今天新增2例個案無親友關係，Ct值都很高，接近40基本上沒有感染力，研判在感染初期就已隔離治療，因與昨天公布的案19599在某診所足跡重疊，是否為19599感染會再進一步確認。診所已被要求暫時停業，並匡列相關醫護人員及接觸者，足跡有重疊民眾可憑身分證領快篩試劑。

衛生局長許以霖表示，今天新增19655與19656均為無症狀個案，已接種2劑COVID-19疫苗，案19655是安南區30多歲女性，Ct值39.8，8日至11日曾到過小北百貨台南安中店、安南區百達麵包坊、俗俗的賣生鮮超市文賢店、7-11集福門市、文賢路羊記羊肉，共計匡列22人。

許以霖指出，另一個案19656為安南區40多歲男性，Ct值38，8日至11日曾到過7-11安富門市、南市區漁會、北區萬伯鹹粥及安南區大牛牛肉湯，合計匡列25人，兩名個案相關涉足場域也都完成清消。

許以霖說，昨天公布的案19599、案19600活動足跡，除了先前公布曾在11日接獲居家隔離通知後外出購買餐點外，還在11日中午11時40分左右自行開車到新營太子宮拜拜，因違反防疫規定，2人當天擅離時間近2小時，各裁罰新台幣20萬元。

許以霖指出，近日有民眾質疑案19600活動足跡，但市府進行疫調除了根據確診者口述，也透過手機定位、交通工具等科學方式，依據案19600的手機定位，的確曾於10日晚間前往安南區的十二佃夜市所在地點，請足跡重疊的市民，今天15時至17時30分、明（14）日上午9時至11時至新營區衛生所領取居家快篩並落實自我健康監測。

（圖由南市衛生局提供）