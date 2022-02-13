【經濟學人稱台灣民主全球第八】 游盈隆勉「獨立仍須努力」 矢板明夫讚「民主化成就超越日本」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）英國經濟學人日前發布《2021年民主指數》報導，台灣以「完全民主」之姿，名列全球第8，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，「獨立仍須努力」，日本產經新聞台北支局長矢板明夫則讚揚台灣，選舉透明度與多元性「更勝日本」。

英國經濟學人所屬「情報單位」（EIU）於2月9日發布的《2021年民主指數》調查報告指出，在全球165個國家與巴勒斯坦與香港2個地區中，台灣以總得分8.99（滿分10分）入列「完全民主」（Full Democracy），排名不僅位居亞洲之首，更自2020年的全球第11位上升到第8。

游盈隆12日於臉書撰文指出，台灣不但被歸類在21個「完全民主」（Full Democracy）國家之林，更超越歐美老牌民主國家，包括英、美、法、德、加拿大等國，以及諸多歐洲知名小國如瑞士、荷蘭、盧森堡、奧地利、比利時等等，「甚至連日本和澳洲都瞠乎其後」。

對於這樣的成就，游盈隆感嘆，「真讓人有如癡如醉、如夢似幻的感覺」，然而他也寫下勉勵文字，「民主已經成功，獨立仍須努力」來砥礪台灣繼續提升，向北歐五國、紐西蘭和愛爾蘭看齊。

矢板明夫12日也在臉書發文表示，五十年前，日本的台灣之友宗像隆幸投入助台灣民主化的運動，協助被國民黨政權軟禁的彭明敏出逃瑞典。時隔五十年，「台灣在民主化上的成就已經超過了日本」。

矢板明夫提及，近兩年台灣民眾的政治參與、選舉過程的透明化與多元性上，「的確比日本更加徹底」，不僅反應民意的罷免和公投，多到令人覺得「行政資源過度被消耗」，還能開記者會，在不出示具體證據的情況下，質疑國家元首的博士論文作假。

矢板明夫質疑，「如果能夠這樣做，還說是『不自由的民主』的話，不知道什麼樣的民主他們才能滿意？」更認為，「投票輸了就罵自己的國家不民主，「是輸不起的表現」。