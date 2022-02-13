不滿強制接種卡車塞爆美加橋樑 抗議始末一次看

因加國1月頒布的強制接種新令，引發加國卡車司機在美加邊境堵路封橋抗議，如今加國當局雖然放話並著手清理，但仍然有抗議者在橋上集結。（圖／美聯... 因加國1月頒布的強制接種新令，引發加國卡車司機在美加邊境堵路封橋抗議，如今加國當局雖然放話並著手清理，但仍然有抗議者在橋上集結。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）因不滿加拿大當局強制接種疫苗新令，今年1月，加國卡車司機發起車隊堵路的抗議活動，癱瘓加國重要道路及美加邊境貿易橋樑，重挫汽車供應鏈。儘管加國當局屢次放話清理抗議者，也派出警力驅離，仍有抗議者堅守陣地不願離去。美國、澳洲、紐西蘭也陸續出現仿效車隊進行抗議。

卡車司機為何罷工？

《紐約時報》報導，今年1月22日，一列名為「2022年自由車隊」（Freedom Convoy 2022）的卡車車隊，自加拿大的卑詩省出發，前往首都渥太華，抗議總理杜魯道（Justin Trudeau）要求自美國進入加拿大的卡車司機必須完成疫苗接種。

最初，杜魯道僅將抗議者視為「少數邊緣人」，畢竟加國民眾大多支持防疫政策，而已經接種的卡車司機佔總數的85%。然而所謂的「少數」，在加拿大各大公路上以車隊攔路示威，堵塞渥太華的交通，而後擴及多倫多、魁北克、卡加立等地，並佔領加拿大溫莎市與美國連接的大使橋（Ambassador Bridge），該橋為通往美國汽車重鎮底特律的命脈。

抗議活動的影響？

本次抗議旨在藉由擾亂居民日常生活，減緩經濟發展，迫使聯邦官員收回防疫措施。在抗議的頭11天，卡車的喇叭聲每日鳴響長達16小時，2月7日渥太華市長沃森（Jim Watson）宣佈進入緊急狀態。

因抗議堵塞通底特律的大使橋，對汽車供應鏈運輸造成重大影響，一些汽車製造商只好減產或者取消工人班次，報導稱每日透過大使橋往來運輸貨物，價值高達3億美元。

抗議組織更透過眾籌網站GoFundMe，為自由車隊募得約1千萬加幣（約2.19億台幣），然而僅一小部分兌現。該網站在諮詢警方後終止款項支付，並將剩餘款項退還捐贈者，理由是示威期間存在「暴力和其他非法活動」。

2月11日美國總統拜登（Joe Biden）向杜魯多表達對汽車工廠停產和減產的擔憂，杜魯多則承諾將迅速採取行動。

當局可以驅離抗議者嗎？

很難，儘管當局有所表示，但實際並未強制執行。安大略省長福特（Doug Ford）11日宣布全省進入緊急狀態，並頒布一項法院命令，要求抗議者自大使大橋上解散，否則將面臨最高10萬加元（約新台幣223萬元）以及監禁等處罰。

該命令於11日晚間7點生效，當晚抗議者有所減少，但12日依然有數十名抗議者拒絕離開。當局出動警力驅離，12日晚間仍有十多輛卡車堅守陣地，無人被逮補。

福特談及本次抗議強調，抗議者發表政治聲明的權利，並未超過成千上萬工人的謀生權利。

儘管杜魯道也發話將對卡車司機及其他抗議者進行「越來越強有力的警力干預」，首都警方並以開罰單或進行逮捕等雷霆手段執行，顯然仍以和平手段解決問題為主。

活動領導者何人？

活動首先由右翼、反政府份子發起，而後普通民眾也加入其中，成為大規模的抗議活動。主要組織者利希（Tamara Lich）曾為促進加拿大西部省份分裂的中間偏右團體「特立獨行黨」(Maverick Party）的秘書。

伯尼耶（Maxime Bernier）則為極右翼的加拿大人民黨（People's Party of Canada）領導人，該黨於聯邦議會中並無席位，該黨成員在渥太華的抗議者中佔有相當比例。

車隊另一主要組織者為詹姆斯·鮑德（James Bauder）以及桑德拉·鮑德（ Sandra Bauder），他們自稱為「加拿大團結」（Canada Unity）組織的領導人，據Sky News 報導，詹姆斯·鮑德為「匿名者Q陰謀論的支持者，並公開呼籲以叛國罪名對杜魯道的新冠政策進行審判」。

抗議領導人訴求為何？

利希在一場首都舉行的記者會上表示，「抗議者的散去基於總理做出正確的事，結束所有強制接種和對我們自由的限制。」

伯尼耶譴責疫苗強制接種，先前也曾抨擊移民和多元文化主義。至於詹姆斯·鮑德和桑德拉·鮑德則表表示支持「憲法和民主程序」，並「繼續致力於遵循合法程序和維護選擇自由」。

「自由車隊」效應將引發什麼？

更多的抗議活動正在醞釀。美國、澳洲、德國等國的國內知名極右人士已經表態讚揚抗議活動。澳洲與紐西蘭更以出現仿效的車隊抗議。

報導指出，卡車司機布萊斯（Brian Brase）表示，他正於美國組織類似的抗議活動，據社群媒體上所發布之信息，車隊可能從薩克拉門托出發，前往華盛頓特區。