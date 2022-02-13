聲援徐州性奴案嚴歌苓遭中國封殺　稱「習近平就是人販子」激動爆粗口

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 徐州性奴案只是中國販賣人口冰山一角，知名當代女性作家嚴歌苓日前於網路節目附和主持人言論「習近平就是人販子」並爆粗口，今(13)日新浪微博已搜尋不到她的名字。

徐州豐縣鐵鏈性奴八孩母親新聞引起國際關注，美籍華裔作家嚴歌苓心痛寫下《母親啊，母親》一文表達憤怒，她說鐵鏈那一頭拴著的母親僅剩的兩顆牙，它的堅硬超過她囚禁地的水泥地面…那是怎樣的身體啊，二十多年經受不止息的蹂躪，被打掉了牙，被扯落了髮，被當成一個器皿盛裝獸慾，被實施一個逆向進化。

嚴歌苓11日與旅美的中國人民大學社會學系退休副教授周孝正在網路節目「文明客廳」對談，提及中國的人口拐賣問題，主持人周孝正說中國政府是「人販子決策」，並說「習近平就是人販子」，嚴歌苓附和，「對，習近平就是人販子，媽的。」相當的機動。

中央社報導，目前在中國社群平台新浪微博上，搜尋「嚴歌苓」已經找不到任何結果，收錄詞條的百度百科內，也已經搜不到「嚴歌苓」，但中國的網路書店還能看到並購買嚴歌苓的作品。嚴歌苓的作品在中國不會立刻下架，因為那樣做「動作太大」，也容易讓網友察覺。但是這些書是否能再版，則有待觀察。

因聲援徐州性奴八孩母遭中國封殺的嚴歌苓現年63歲，代表作包含《少女小漁》、《一個女人的史詩》、《第九個寡婦》等，擅長描寫中國女性，現為好萊塢專業編劇，其作品用中文、英文寫作，並被翻譯成多國語言，丈夫王樂仁（Lawrence A. Walker）為美國國務院外交官，曾任美國在台協會台北辦事處新聞科長。



微博上搜尋「嚴歌苓」沒有結果。（圖擷取自微博）